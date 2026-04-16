Σε μια κίνηση που δεν συνηθίζει, ο Φλορεντίνο Πέρεθ βρέθηκε στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και τα...έψαλλε στους ποδοσφαιριστές.

Μια... ευχάριστη ατμόσφαιρα επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερν στο Μόναχο με 4-3 (και συνολικό 6-4) στα προημιτελικά του Champions League.

Οι «Μερένγκχες» για ακόμη μια χρονιά απέχουν από τις επιτυχίες, αφού πέραν της Ευρώπης, έχουν ήδη χάσει Σούπερ Καπ και Κύπελλο Ισπανίας (αποκλεισμός από την... Αλμπαθέτε), ενώ στη La Liga είναι στο -9 από την Μπαρτσελόνα, 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Η κατάσταση φυσικά δεν αρέσει στον Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον ισχυρό άνδρα της «βασίλισσας» να... κατεβαίνει στα αποδυτήρια της «Αλιάνζ Αρένα» μετά τον αποκλεισμό και να τα... χώνει στους ποδοσφαιριστές.

Όπως μεταδίδουν ξένα ΜΜΕ, ο Πέρεθ φέρεται να τόνισε σε άπαντες πως η φετινή σεζόν είναι μια αποτυχία, ενώ ζήτησε να τελειώσουν το πρωτάθλημα με... αξιοπρέπεια.