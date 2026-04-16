Ρεάλ Μαδρίτης: Έξαλλος ο Φλορεντίνο Πέρεθ, πήγε στα αποδυτήρια και τα «έχωσε» στους παίκτες
Μια... ευχάριστη ατμόσφαιρα επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερν στο Μόναχο με 4-3 (και συνολικό 6-4) στα προημιτελικά του Champions League.
Οι «Μερένγκχες» για ακόμη μια χρονιά απέχουν από τις επιτυχίες, αφού πέραν της Ευρώπης, έχουν ήδη χάσει Σούπερ Καπ και Κύπελλο Ισπανίας (αποκλεισμός από την... Αλμπαθέτε), ενώ στη La Liga είναι στο -9 από την Μπαρτσελόνα, 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε.
Η κατάσταση φυσικά δεν αρέσει στον Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον ισχυρό άνδρα της «βασίλισσας» να... κατεβαίνει στα αποδυτήρια της «Αλιάνζ Αρένα» μετά τον αποκλεισμό και να τα... χώνει στους ποδοσφαιριστές.
Όπως μεταδίδουν ξένα ΜΜΕ, ο Πέρεθ φέρεται να τόνισε σε άπαντες πως η φετινή σεζόν είναι μια αποτυχία, ενώ ζήτησε να τελειώσουν το πρωτάθλημα με... αξιοπρέπεια.
🔥🇪🇸 Florentino Pérez se ha presentado en el vestuario del Real Madrid luego de la derrota y eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich.— Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) April 16, 2026
🗣️ "Un año sin títulos enes un fracaso, dos es intolerable.”
🗣️ “Os agradezco el esfuerzo de hoy, pero la temporada es… pic.twitter.com/r5ByowUR0L
