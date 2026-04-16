Ο κακός χαμός έχει προκληθεί με την αποβολή του Καμαβινγκά από τον ρέφερι Βίντσιτς που... είχε αρχικά ξεχάσει ότι του έδειξε και άλλη κίτρινη.

Το όνομα του Σλάβκο Βίντσιτς είναι εκείνο που... ξεχωρίζει μετά το επικό ματς της Μπάγερν Μονάχου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που βρήκε νικητές τους Βαυαρούς με 4-3 και... παρέα με το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο ρέφερι της συνάντησης δέχεται αυστηρότατη κριτική από τους φιλάθλους, τα ΜΜΕ αλλά και πρώην ποδοσφαιριστές, για την απόφασή του να αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Εντουάρντο Καμαβινγκά στο 86'.

Αρκετοί χαρακτηρίζουν «άδικη» έως και «κλοπή» τη συγκεκριμένη αποβολή, με τον άσο των Μαδριλένων να δέχεται την 2η κίτρινη επειδή καθυστέρησε να δώσει την μπάλα στους αντιπάλους του. Νωρίτερα, στο 78', είχε δεχθεί και την πρώτη κάρτα για μαρκάρισμα.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο Βίντσιτς το είχε... ξεχάσει! Όπως διακρίνεται και από τα βίντεο που κυκλοφορούν, ο Σλοβένος ρέφερι μόλις έβγαλε από την τσέπη του την κάρτα, έκανε κίνηση να φύγει, με τους παίκτες του Κομπανί να του φωνάζουν πως είναι η 2η για τον Γάλλο χαφ και πρέπει να δει τον δρόμο για τα αποδυτήρια!

Φυσικά, το στιγμιότυπο έχει γίνει viral και ο Βίντσιτς αρνητικός πρωταγωνιστής, ενώ πολλά σχόλια αναφέρουν πως αν θυμόταν την πρώτη κάρτα, ίσως να μην απέβαλλε τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων.