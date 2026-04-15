Ο Αρμπελόα δεν συμπεριέλαβε ούτε έναν Ισπανό παίκτη στην ενδεκάδα της Ρεάλ απέναντι στη Μπάγερν, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Champions League.

Πρωτοφανή πράγματα για τη Ρεάλ. Η ενδεκάδα της Βασίλισσας δεν είχε ούτε ένα Ισπανό παίκτη απέναντι στη Μπάγερν για τη ρεβάνς των προημιτελικών, κάτι που δεν συνέβη ποτέ ξανά στην ιστορία της στον θεσμό.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα δε χρησιμοποίησε κανέναν γηγενή παίκτη στην αρχική σύνθεση των Λος Μπλάνκος! Μην ψάξετε στα αρχεία σας... Είναι κάτι που λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στην μακροχρόνια ιστορία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η πολυνίκης του θεσμού διαχρονικά βασιζόταν στα εγχώρια σπλάχνα της, με τα οποία μεγαλούργησε και έφτασε στο σημείο να μετρά 15 κατακτήσεις, με τους Ισπανούς παίκτες να είναι πάντοτε πυλώνες.

Κι όμως! Οι Μερένχες διεκδικούν σήμερα την πρόκριση στους «4» και το βασικό τους σχήμα δεν έχει ούτε έναν παίκτη από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου!