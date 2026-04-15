Ρεάλ Μαδρίτης: Για πρώτη φορά χωρίς Ισπανό παίκτη στην ενδεκάδα
Πρωτοφανή πράγματα για τη Ρεάλ. Η ενδεκάδα της Βασίλισσας δεν είχε ούτε ένα Ισπανό παίκτη απέναντι στη Μπάγερν για τη ρεβάνς των προημιτελικών, κάτι που δεν συνέβη ποτέ ξανά στην ιστορία της στον θεσμό.
Ο Άλβαρο Αρμπελόα δε χρησιμοποίησε κανέναν γηγενή παίκτη στην αρχική σύνθεση των Λος Μπλάνκος! Μην ψάξετε στα αρχεία σας... Είναι κάτι που λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στην μακροχρόνια ιστορία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Η πολυνίκης του θεσμού διαχρονικά βασιζόταν στα εγχώρια σπλάχνα της, με τα οποία μεγαλούργησε και έφτασε στο σημείο να μετρά 15 κατακτήσεις, με τους Ισπανούς παίκτες να είναι πάντοτε πυλώνες.
Κι όμως! Οι Μερένχες διεκδικούν σήμερα την πρόκριση στους «4» και το βασικό τους σχήμα δεν έχει ούτε έναν παίκτη από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου!
0 - For the first time in their UEFA @ChampionsLeague history, @realmadriden have named a starting XI without a single Spanish player. Unpublished. pic.twitter.com/pprsxIeXkp— OptaJose (@OptaJose) April 15, 2026
