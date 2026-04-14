Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα ήρθαν σε... συμφωνία, μετά την απάντηση της UEFA για το χορτάρι του «Μετροπολιτάνο».

Πολύς ντόρος έχει γίνει ώρες πριν τη σέντρα του αποψινού (14/4, 22:00) επαναληπτικού της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League.

Οι Καταλανοί καλούνται να ανατρέψουν το εις βάρος τους 2-0 για να βρεθούν στην τετράδα, με τον Χάνσι Φλικ από χθες να έχει παράπονα για τον αγωνιστικό χώρο του «Μετροπολιτάνο».

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός παραπονέθηκε επίσημα στον αξιωματούχο της UEFA για το ύψος και την ξηρότητα στο χορτάρι του γηπέδου. Έτσι, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία κλήθηκε να ασχοληθεί με το θέμα και, ενημέρωσε πως αυτό (σσ το χορτάρι) θα έχει ύψος έως 26 χιλιοστά.

Παράλληλα, οι δυο σύλλογοι συμφώνησαν πως ο αγωνιστικός χώρος θα ποτιστεί καλά τόσο πριν τη σέντρα, όσο και στο ημίχρονο του αγώνα, όπως μεταδίδει η Mundo Deportivo. Άλλωστε, στην Μπάρτσα δεν ξεχνούν την... αναπήδηση της μπάλας στο ματς Κυπέλλου των δυο ομάδων, που οδήγησε σε λάθος του Τζοάν Γκαρσία και γκολ των γηπεδούχων.