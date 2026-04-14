Στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης και σε επίπεδο Champions League, ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχει ένα απίθανο ρεκόρ, το οποίο καλείται να χαλάσει απόψε (14/4) η Μπαρτσελόνα.

Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με αγωνία την αποψινή (14/4, 22:00) μάχη της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα, στον επαναληπτικό για τα προημιτελικά του Champions League.

Οι «Ροχιμπλάνκος» μετά το 0-2 στο Καμπ Νόου, καλούνται να προστατεύσουν το προβάδισμά τους και να κάνουν το 3/3 εις βάρος των Καταλανών σε προκρίσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αν το πράξουν μάλιστα, θα είναι ισάριθμες (σσ προκρίσεις) στην ίδια φάση του θεσμού.

Από την άλλη, η ομάδα του Χάνσι Φλικ εκτός από μια μεγάλη ανατροπή, έχει μπροστά της και ένα μυθικό ρεκόρ να... χαλάσει. Αυτό αφορά τον Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος από τότε που ανέλαβε την Ατλέτι, δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε εντός έδρας νοκ-άουτ παιχνίδι Champions League!

Ο «Τσόλο» σε 17 αγώνες μετράει 11 νίκες και 6 ισοπαλίες, με γκολ 26 υπέρ και μόλις 5 κατά, ενώ γενικότερα οι Μαδριλένοι αγνοούν την ήττα στην έδρα τους από το μακρινό 1997!