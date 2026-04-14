Champions League: Το μυθικό ρεκόρ του Σιμεόνε που καλείται να «σπάσει» η Μπαρτσελόνα
Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με αγωνία την αποψινή (14/4, 22:00) μάχη της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα, στον επαναληπτικό για τα προημιτελικά του Champions League.
Οι «Ροχιμπλάνκος» μετά το 0-2 στο Καμπ Νόου, καλούνται να προστατεύσουν το προβάδισμά τους και να κάνουν το 3/3 εις βάρος των Καταλανών σε προκρίσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αν το πράξουν μάλιστα, θα είναι ισάριθμες (σσ προκρίσεις) στην ίδια φάση του θεσμού.
Από την άλλη, η ομάδα του Χάνσι Φλικ εκτός από μια μεγάλη ανατροπή, έχει μπροστά της και ένα μυθικό ρεκόρ να... χαλάσει. Αυτό αφορά τον Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος από τότε που ανέλαβε την Ατλέτι, δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε εντός έδρας νοκ-άουτ παιχνίδι Champions League!
Ο «Τσόλο» σε 17 αγώνες μετράει 11 νίκες και 6 ισοπαλίες, με γκολ 26 υπέρ και μόλις 5 κατά, ενώ γενικότερα οι Μαδριλένοι αγνοούν την ήττα στην έδρα τους από το μακρινό 1997!
Atlético Madrid have never lost a home knockout Champions League game under Diego Simeone. 17 games - 11 wins, 6 draws - 26 goals scored, 5 goals conceded. Atletico, in general, have not lost a UCL KO match at home since 1997. pic.twitter.com/XeCa8Omorg— Football Talk (@FootballTalkHQ) April 14, 2026
