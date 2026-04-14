Η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Ατλέτικο Μαδρίτης (14/4, 22:00) και ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε επισήμως τα παράπονά του για το χορτάρι του «Μετροπολιτάνο».

Έτοιμη να κυνηγήσει μια ιστορική ανατροπή και να πάρει εκείνη την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League είναι η Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί με το 0-2 του πρώτου αγώνα στις πλάτες τους, φιλοξενούνται απόψε (14/4, 22:00) από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο» και φιλοδοξούν να την αποκλείσουν για πρώτη φορά σε επίπεδο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Χάνσι Φλικ και οι ποδοσφαιριστές του πιστεύουν στην ανατροπή, έχουν όμως πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας και τα... παράπονά τους. Συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος του «Μετροπολιτάνο».

Έκανε λόγο για ψηλότερο του κανονικού χορτάρι, αλλά και για ξηρότητα του γηπέδου στους αρμόδιους της UEFA, οι οποίοι εάν το κρίνουν απαραίτητο, θα επιβάλλουν στην Ατλέτικο να... κουρέψει το γκαζόν και να κάνει ό,τι άλλο χρειάζεται για να υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες.