Πέσιμο στο πούλμαν της Σπόρτινγκ και κράξιμο στους παίκτες: «Κλόουν παίξτε μπάλα»

Την απογοήτευση τους εξέφρασαν οι οπαδοί της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη που βρέθηκαν στη Νορβηγία μετά την ήττα από την Μπόντο με 3-0.

Η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη έγινε ακόμα ένα... θύμα της Μπόντο Γκλιμτ, η οποία επικράτησε με 3-0 για το πρώτο ματς της φάσης των «16» και πλέον βρίσκεται με το ένα πόδι στα προημιτελικά του Champions League.

Ο Έλληνας ακραίος μπακ ήταν βασικός και υπέπεσε σε πέναλτι με το οποίο οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ ενώ συνολικά η εικόνα του πορτογαλικού συλλόγου ήταν απογοητευτική. Αυτό προκάλεσε την οργή των περίπου 400 οπαδών της ομάδας που βρέθηκαν στη Νορβηγία, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα κατά των παικτών τους.

Συγκεκριμένα έλεγαν «ντροπή σας» και «κλόουν, παίξτε ποδόσφαιρο» βλέποντας την Μπόντο Γκλιμτ να κάνει ότι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Το... κερασάκι ήρθε στο φινάλε του ματς, έξω από το γήπεδο όπου οι φίλοι της Σπόρτινγκ έκαναν... ντου στο πούλμαν της αποστολής και φώναξαν εκ νέου συνθήματα.