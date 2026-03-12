Πέσιμο στο πούλμαν της Σπόρτινγκ και κράξιμο στους παίκτες: «Κλόουν παίξτε μπάλα»
Η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη έγινε ακόμα ένα... θύμα της Μπόντο Γκλιμτ, η οποία επικράτησε με 3-0 για το πρώτο ματς της φάσης των «16» και πλέον βρίσκεται με το ένα πόδι στα προημιτελικά του Champions League.
Ο Έλληνας ακραίος μπακ ήταν βασικός και υπέπεσε σε πέναλτι με το οποίο οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ ενώ συνολικά η εικόνα του πορτογαλικού συλλόγου ήταν απογοητευτική. Αυτό προκάλεσε την οργή των περίπου 400 οπαδών της ομάδας που βρέθηκαν στη Νορβηγία, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα κατά των παικτών τους.
Συγκεκριμένα έλεγαν «ντροπή σας» και «κλόουν, παίξτε ποδόσφαιρο» βλέποντας την Μπόντο Γκλιμτ να κάνει ότι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Το... κερασάκι ήρθε στο φινάλε του ματς, έξω από το γήπεδο όπου οι φίλοι της Σπόρτινγκ έκαναν... ντου στο πούλμαν της αποστολής και φώναξαν εκ νέου συνθήματα.
Ultras do Sporting protestaram junto ao autocarro dos leões após derrota com o Bodø/Glimt.— Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) March 11, 2026
Polícia fez um cordão a separar o veículo do grupo de insatisfeitos com a exibição e resultado no arranque dos 'oitavos' da Champions. pic.twitter.com/WpPfqhYwkS
