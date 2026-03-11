Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το ματς με την Μπόντο/Γκλιμτ.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δοκιμάζεται στη Νορβηγία απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ στο πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Champions League, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Ρούι Μπόρζες. Ο Έλληνας μπακ βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα και το δεξί άκρο της άμυνας, μπαίνοντας στο βασικό σχήμα για δεύτερη φορά στον θεσμό μετά το 1-1 με τη Γιουβέντους στη league phase.