Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Βασικός στο Μπόντο ο Βαγιαννίδης
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δοκιμάζεται στη Νορβηγία απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ στο πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Champions League, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Ρούι Μπόρζες. Ο Έλληνας μπακ βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα και το δεξί άκρο της άμυνας, μπαίνοντας στο βασικό σχήμα για δεύτερη φορά στον θεσμό μετά το 1-1 με τη Γιουβέντους στη league phase.
👥 O nosso onze inicial para o jogo de hoje. #BODSCP pic.twitter.com/jq9RsAYZqg— Sporting CP (@SportingCP) March 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.