Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο Φώτης Ιωαννίδης αναχώρησε για τις διακοπές του παίρνοντας ειδικό πρόγραμμα.

Η πρώτη σεζόν του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ δεν πήγε όπως θα ήθελε ο Έλληνας επιθετικός, αφού οι συνεχόμενες ατυχίες με τους τραυματισμούς του, τον ανάγκασαν να χάσει σημαντικό μέρος αυτής πραγματοποιώντας μόλις 22 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε έξι γκολ κι έδωσε τρεις ασίστ στα περισσότερα από 950 λεπτά που αγωνίστηκε.

Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει απόλυτη στήριξη προς το πρόσωπό του και ο προπονητής του, Ρουί Μπόρζες περιμένε να γυρίσει πιο δυνατός του χρόνου διατηρώντας στην ιεραρχία του ως δεύτερο φορ πίσω από τον Λουίς Σουάρεζ, που τα πήγε εξαιρετικά.

Μάλιστα, το τιμ των «λιονταριών», σύμφωνα με την «abola» ετοίμασε ένα ειδικό πρόγραμμα για τον 26χρονο ποδοσφαιριστή, το οποίο θα πρέπει να κάνει κατά την άδειά του έτσι ώστε να γυρίσει σε τοπ κατάσταση και να είναι έτοιμος σωματικά για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν.

Ακόμη, στο ρεπορτάζ σημειώνουν πως και το πνευματικό κομμάτι είναι σημαντικό, αφού ο Ιωαννίδης δεν είχε ποτέ ξανά μείνει εκτός για τόσο καιρό στη μέχρι στιγμής καριέρας του θεωρώντας πως δεν ήταν αυτόςπου έπρεπε σε κάποιες στιγμές της αποθεραπείας του.