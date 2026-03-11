Μπόντο - Σπόρτινγκ: Ο Βαγιαννίδης έκανε πέναλτι και οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ
Μοιραίος για την ομάδα του ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο 24χρονος διεθνής δεξιός μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβώνας στο ματς με τη Μπόντο Γκλιμτ μονομάχησε με τον Μπρούσταντ Φετ, ο οποίος δέχθηκε το σπρώξιμο και ο Σλοβάκος διαιτητής Ιβάν Κρούζλιακ έδειξε την άσπρη βούλα.
Η απόφαση παρά τις διαμαρτυρίες του Βαγιαννίδη και των συμπαικτών του δεν άλλαξε και ο Φετ ανέλαβε την εκτέλεση. Έστειλε τη μπάλα αριστερά, ο Ρουί Σίλβα έπεσε δεξιά κι έτσι έγινε το 1-0 για την Μπόντο Γκλιμτ.
Δείτε το πέναλτι του Βαγιαννίδη και το γκολ των Νορβηγών.
