Η UEFA έκανε γνωστές τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού στα Play Offs του Champions League αν οι Πειραιώτες επικρατήσουν της Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό.

Ημέρα κληρώσεων για τις φάσεις των Play Offs σε όλες τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει τον πιθανό αντίπαλό του στο Champions League, αν φυσικά περάσει ο ίδιος το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ, με την UEFA να κάνει γνωστές τις ημέρες και ώρες των αναμετρήσεων αυτών.

Αρχικά το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 22:00 και η ρεβάνς, είτε στο Βέλγιο, είτε στη Νορβηγία την Τρίτη 25 Αυγούστου την ίδια ώρα (πάντα μιλάμε για ώρες Ελλάδας).