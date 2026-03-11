Μετά από γέμισμα του Κουρτουά, ο Βαλβέρδε απέφυγε τον Ντοναρούμα και έκανε το 1-0 για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι.

Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το προβάδισμα ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Κουρτουά έκανε το γέμισμα και βρήκε τον Βαλβέρδε, που κατέβασε ιδανικά την μπάλα, απέφυγε τον Ντοναρούμα και άνοιξε το σκορ για τη Βασίλισσα.