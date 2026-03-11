Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι: Γκολ Βαλβέρδε από ασίστ Κουρτουά
Μετά από γέμισμα του Κουρτουά, ο Βαλβέρδε απέφυγε τον Ντοναρούμα και έκανε το 1-0 για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι.
Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το προβάδισμα ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Κουρτουά έκανε το γέμισμα και βρήκε τον Βαλβέρδε, που κατέβασε ιδανικά την μπάλα, απέφυγε τον Ντοναρούμα και άνοιξε το σκορ για τη Βασίλισσα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.