Ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί δεν θα βρεθεί στο «Παρκ ντε Πρενς» για να παρακολουθήσει την Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Τσέλσι, γιατί δεν μπορεί να φύγει από τη Ντόχα!

Απών από το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Τσέλσι για τους «16» (11/3, 22:00, Live από το Gazzetta) του Champions League θα είναι ο πρόεδρος των Παριζιάνων, καθώς, όπως αναφέρει και η AS, βρίσκεται στη Ντόχα και δεν μπορεί να φύγει από εκεί, λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί μάλιστα δεν παρευρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας, μια παράδοση που είχε καθιερώσει από τότε που ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου το 2011. Έτσι, θεωρείται απίθανο να βρεθεί στις σουίτες του «Παρκ ντε Πρενς» για να δει την ομάδα του απέναντι στους Μπλε. Η Παρί που είναι η κάτοχος του τίτλου, αφού πέρσι κέρδισε τον τίτλο κόντρα στην Ίντερ (5-0) θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Ροσένιορ για 9η φορά μετρώντας τρείς νίκες, δύο Ισοπαλίες και δύο ήττες στα μεταξύ τους προηγούμενα ματς.

Μπορεί να έχουν υπάρξει συζητήσεις για το ενδεχόμενο ο ισχυρός άνδρας της Παρί να παραστεί στον αγώνα με μια πτήση της τελευταίας στιγμής, κάτι που είναι σχεδόν απίθανο. Όπως είναι λογικό, έχει άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή και θα παραμείνει στο Κατάρ, παρακολουθώντας τον αγώνα από μακριά. Φυσικά, έχει αναθέσει τα καθήκοντα στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Λούις Κάμπος, και στον προπονητή των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε.