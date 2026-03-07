Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει στη λίστα της τον Χρήστο Μουζακίτη, που αρέσει στον Λουίς Ενρίκε.

Ακόμη ένας «γίγαντας» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου φέρεται να μπήκε στη λίστα των ενδιαφερόμενων για την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη.

Ο μέσος του Ολυμπιακού αποτελεί εδώ και μεγάλο διάστημα ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όσον αφορά τη θέση του, με αρκετά δημοσιεύματα ανά καιρούς να αναφέρουν για ενδιαφέρον συλλόγων όπως η Γιουβέντους, η Μπάγερν Μονάχου, η Λεβερκούζεν και η Τότεναμ.

Πλέον σε αυτές μπορούμε να προσθέσουμε και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς γαλλικό μέσο αναφέρει πως ο σύλλογος του Παρισιού «τσεκάρει» τον άσο των Πειραιωτών.

Βάσει του εν λόγω δημοσιεύματος, ο «Μούζα» αρέσει στον τεχνικό διευθυντή των Παριζιάνων, Λουίς Κάμπος, αλλά και τον προπονητή, Λουίς Ενρίκε, που έχει εντυπωσιαστεί από την ένταση και την εκρηκτικότητα στο παιχνίδι του.