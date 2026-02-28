Παρί Σεν Ζερμέν: Μεγαλύτερο διάστημα ξεκούρασης ανάμεσα στα ματς με την Τσέλσι
Η Παρί Σεν Ζερμέν με βάση το πρόγραμμα της Ligue 1, θα αντιμετώπιζε την Ναντ στις 14 Μαρτίου, ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Τσέλσι (11/3 και 17/3) για τη φάση των «16» του Champions League.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης κατέθεσαν αίτημα στη γαλλική λίγκα ώστε να μετατεθεί το παιχνίδι σε άλλη ημερομηνία ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος προετοιμασίας και να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες. Το διοικητικό συμβούλιο ήρθε σε συμφωνία με τη Ναντ και ενέκρινε το αίτημα, με τους Παριζιάνους να έχουν συνολικά πέντε μέρες ξεκούρασης. Το ματς θα μεταφερθεί για τον Απρίλιο, ενώ η ακριβής μέρα και ώρα θα καθοριστούν αργότερα.
Η Τσέλσι στις 14 Μαρτίου θα υποδεχτεί την Νιούκαστλ, τρεις μέρες πριν την αναμέτρηση με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.
PSG vs Nantes has been postponed by the LFP, allowing Luis Enrique’s side additional preparation and rest time before facing Chelsea in the Champions League 👀 pic.twitter.com/Xr5xiLIx27— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 28, 2026
