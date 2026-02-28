Το αίτημα της Παρί Σεν Ζερμέν για αναβολή του αγώνα με τη Ναντ έγινε δεκτό και θα έχει περισσότερο χρόνο ξεκούρασης ανάμεσα στα ματς με την Τσέλσι για το Champions League.

Η Παρί Σεν Ζερμέν με βάση το πρόγραμμα της Ligue 1, θα αντιμετώπιζε την Ναντ στις 14 Μαρτίου, ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Τσέλσι (11/3 και 17/3) για τη φάση των «16» του Champions League.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης κατέθεσαν αίτημα στη γαλλική λίγκα ώστε να μετατεθεί το παιχνίδι σε άλλη ημερομηνία ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος προετοιμασίας και να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες. Το διοικητικό συμβούλιο ήρθε σε συμφωνία με τη Ναντ και ενέκρινε το αίτημα, με τους Παριζιάνους να έχουν συνολικά πέντε μέρες ξεκούρασης. Το ματς θα μεταφερθεί για τον Απρίλιο, ενώ η ακριβής μέρα και ώρα θα καθοριστούν αργότερα.

Η Τσέλσι στις 14 Μαρτίου θα υποδεχτεί την Νιούκαστλ, τρεις μέρες πριν την αναμέτρηση με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.