Σιμεόνε: «Όλα πήγαν όπως τα θέλαμε, παίξαμε εξαιρετικά»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν αρκετά ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτων του, καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε με 5-2 την Τότεναμ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε χθες (10/03) μία σπουδαία νίκη απέναντι στην Τότεναμ με σκορ 5-2, για τον πρώτο αγώνα των «16» του Champions League και πήρε ένα ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «κολτσονέρος», Ντιέγκο Σιμεόνε επαίνεσε τους παίκτες του για αυτή την σπουδαία εμφάνιση, αλλά επέμεινε ότι η πρόκριση παραμένει ανοιχτή.

«Μου άρεσε η ομάδα, είχαμε αντίκτυπο που βοηθήθηκε από τα λάθη που τους αναγκάσαμε να κάνουν, κάτι που μας έδωσε αυτοπεποίθηση, μας ενθάρρυνε να συνεχίσουμε να πιέζουμε στο μισό γήπεδο της αντίπαλης ομάδας και να πάρουμε ένα σημαντικό προβάδισμα», ανέφερε ο Τσόλο, πριν επισημάνει ότι «θα μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί καλύτερα το πρώτο τους γκολ».

«Από (την πιθανότητα το σκορ να διαμορφωθεί) σε 4-2, που συνέβη με την απόκρουση του Όμπλακ (στον Ριτσάρλισον), υπήρξε μια εξαιρετική μετάβαση μεταξύ Γκριεζμάν και Χουλιάν (Άλβαρεζ), με καλή ομαδική δουλειά, ένα τρέξιμο 50 ή 60 μέτρων και ένα τέρμα, που μας έβαλε σε καλή θέση στον αγώνα. Αλλά μετά το 5-2 προήλθε από ένα λάθος μας. Απολαύσαμε τη νίκη γνωρίζοντας ότι το Champions League είναι περίπλοκο και κανένα αποτέλεσμα δεν σου εγγυάται ότι θα προκριθείς στον πρώτο αγώνα. Ο επαναληπτικός αγώνας σίγουρα θα είναι δύσκολος, όπως κάθε παιχνίδι στην Ευρώπη».

«Ήταν ένας αγώνας στον οποίο αναγκάσαμε τα πράγματα να συμβούν. Όλα πήγαν όπως τα θέλαμε, ειδικά στα πρώτα 22 λεπτά. Ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, όχι τόσο. Οι αλλαγές δεν λειτούργησαν τόσο καλά όσο άλλες φορές, ήταν λιγότερο έντονες, επιθετικές και με λιγότερο κόπο. Δεν μπόρεσαν να έχουν την επίδραση που θέλαμε. Τώρα πρέπει να περιμένουμε τον αγώνα του Σαββάτου (εναντίον της Χετάφε)».

Αναφορικά με την εικόνα των «σπιρουνιών» και την μέτρια εμφάνιση τους, ειδικά στο πρώτο 20λέπτο της αναμέτρησης, ο Αργεντίνος τεχνικός απέφυγε να απαντήσει, τονίζοντας ότι θέλει να επιμείνει στα θετικά στοιχεία που έδειξε ο αντίπαλος του.

«Πάντα εστιάζω στα καλά πράγματα. Επιθετικά, (τα σπιρούνια) έχουν σημαντικές ικανότητες, έχουν ψηλούς παίκτες στις στημένες φάσεις, ακόμη και τα πλάγια άουτ τους είναι επικίνδυνα. Μπήκαμε στον αγώνα με έναν τρόπο που τους έβγαλε από τη ζώνη άνεσής τους και αυτό μιλάει καλά για τη δουλειά μας».

Παράλληλα, για το αν τον εξέπληξε η αλλαγή του τερματοφύλακα στο 17ο λεπτό, δήλωσε πως: «Δεν σχολιάζω τις ενέργειες ή τις αποφάσεις ενός συναδέλφου. Είμαι πολύ σεβαστικός. Αν πάρει μια απόφαση, είναι για κάποιο λόγο».

O Σιμεόνε αναφέρθηκε ακόμη και στον Αντουάν Γκριεζμάν και στην απόφαση του να παραμείνει στην Ατλέτικο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

«Είμαι ευχαριστημένος με την εξήγηση του Αντουάν. Ξέρει πόσο σημαντικός είναι στην ιστορία της Ατλέτικο. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει (την καριέρα του εδώ) όπως του αξίζει. Πρέπει να τον φροντίσουμε ώστε να μπορέσει να μας βοηθήσει να τελειώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια εξαιρετική σεζόν».

🇫🇷 🎙️ @Simeone, sobre Griezmann a pregunta de @martacasas: "Me pone MUY contento su explicación"



🫂 "Ojalá tenga la posibilidad de terminar de la mejor manera, se lo merece"



👀 "El resultado estuvo favorecido por los errores del rival, que los FORZAMOS para que surgieran" pic.twitter.com/sZtl96RU8E March 10, 2026

Τέλος, ο Τσόλο μίλησε και για την περίπτωση του Αλβαρέζ, σημειώνοντας πως ευελπιστεί ο συμπατριώτης του να μείνει για πολλά χρόνια ακόμη στην ομαδα της Μαδρίτης.

«Τον βλέπω πολύ χαρούμενο, ικανοποιημένο, να σκοράρει γκολ. Από όλες τις ομάδες με τις οποίες έχει αγωνιστεί, η Ατλέτικο είναι αυτή που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ. Φαίνεται ενθουσιώδης, αφοσιωμένος σε ό,τι συμβαίνει, εξαιρετικά θετικός σε ό,τι χρειάζεται. Έχει επιστρέψει σε καλό δρόμο. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στα γκολ μεταξύ της περασμένης σεζόν και της φετινής. Είμαι ευχαριστημένος μαζί του. Ελπίζω να μείνει στην Ατλέτικο για πολλά χρόνια και να χτίσουμε μια καλύτερη ομάδα, ώστε σημαντικοί παίκτες να θέλουν να μείνουν».