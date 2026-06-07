Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο Γιουβέντους και Αλεξάντερ Σέρλοθ έχουν έρθει σε αρχική συμφωνία.

Γίνεται παίκτης της Γιουβέντους ο Σέρλοθ; Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κάνει λόγο για αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ Μεγάλη Κυρία και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διαπραγματευτούν και για τον Νίκο Γκονζάλες.

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς αποτελεί παρελθόν από τη Γιούβε και η ομάδα του Τορίνο ψάνχει τον αντικαταστάτη του για την κορυφή της επίθεσης. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Νορβηγό υψηλόσωμο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αλεξάντερ Σέρλοθ.

Ο 30χρονος φορ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028 στους Ροχιμπλάνκος. Βέκια Σενιόρα και Ατλέτι βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις τόσο για την πώληση του παίκτη, όσο για την περίπτωση του Νίκο Γκονζάλες.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο ύψους 1,96 στράικερ είχε 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους Μαδριλένους, 20 γκολ και μια ασίστ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ρομάνο:

«Αρχική συμφωνία για τους προσωπικούς όρους μεταξύ της Γιουβέντους και του στρατοπέδου του Αλεξάντερ Σόρλοθ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μεταξύ της Γιούβε και της Ατλέτικο, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν να συζητούν και για τον Νίκο Γκονζάλες».