Φίλαθλος της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα!

Ένα επικό σκηνικό διαδραματίστηκε στις εξέδρες του «Μετροπολιτάνο» κατά την διάρκεια του αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Τότεναμ για το Champions League.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχθηκε χθες (10/03) την Τότεναμ στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των «16» του Champions League, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-2, «σφραγίζοντας» από νωρίς το εισιτήριο της για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Και ενώ οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε «μαγείρευαν» εντός αγωνιστικού χώρου, ένας φίλαθλος στις εξέδρες του «Μετροπολιτάνο» αποφάσισε να κάνει ο ίδιο και άρχισε να μαγειρεύει, στην κυριολεξία.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου και με το σκορ ήδη στο 4-1, ένας οπαδός των «ροχιμπλάνκος», ο οποίος δεν φαινόταν να ανησυχεί και πολύ για την εξέλιξη του αγώνα, αποφάσισε να φτιάξει σάντουιτς με ζαμπόν και να τα μοιράσει στους ανθρώπους γύρω του.