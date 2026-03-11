Φίλαθλος της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα!
Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχθηκε χθες (10/03) την Τότεναμ στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των «16» του Champions League, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-2, «σφραγίζοντας» από νωρίς το εισιτήριο της για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Και ενώ οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε «μαγείρευαν» εντός αγωνιστικού χώρου, ένας φίλαθλος στις εξέδρες του «Μετροπολιτάνο» αποφάσισε να κάνει ο ίδιο και άρχισε να μαγειρεύει, στην κυριολεξία.
Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου και με το σκορ ήδη στο 4-1, ένας οπαδός των «ροχιμπλάνκος», ο οποίος δεν φαινόταν να ανησυχεί και πολύ για την εξέλιξη του αγώνα, αποφάσισε να φτιάξει σάντουιτς με ζαμπόν και να τα μοιράσει στους ανθρώπους γύρω του.
Atletico Madrid fan literally making sandwiches while 4-1 against Spurs
by u/Its_ABR12 in soccer
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.