Ο Ρόδρι μίλησε για την απόφαση του να μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα, ενώ σχολίασε και την επικαιρότητα γύρω από τη Χρυσή Μπάλα και την διαιτησία στο ντέρμπι της Μαδρίτης.

Ο εθνικός σταρ της Ισπανίας, Ρόδρι, παραχώρησε μία μακροσκελής συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στον ραδιοφωνικό σταθμό «Cope», όπου μίλησε τόσο για όσα έρχονται τη φετινή σεζόν όσο και για την άποψη του σχετικά με την απονομή της Χρυσής Μπάλας.

Αρχικά, εξέφρασε τη χαρά του που ξαναβλέπει τους συμπαίκτες του μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ περιγράφοντας το ευχάριστο κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια της «Φούρια Ρόχα».

Μετά την χαρούμενη εξέλιξη που είχε το καλοκαίρι του, τόνισε πως το να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για 7 σεζόν, ήταν ένα από τα δυσκολότερα βήματα της καριέρας του. Ο μέσος δέχτηκε προτάσεις από πολλές ομάδες των κορυφαίων πρωταθλημάτων και παραδέχτηκε μάλιστα πως μια από αυτές ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους που δεν την επέλεξε.

«Με τον Μουρίνιο η μεταχείριση ήταν πολύ καλή. Μου μετέδωσε την επιθυμία του, την ιδέα του για το παιχνίδι, το τι θα μπορούσα να προσφέρω, τι ήθελε από εμένα, και αυτό με τράβηξε πολύ. Η απόφασή μου ήταν για έναν λόγο καθαρά ποδοσφαιρικό: πού θα μπορούσα να εξελιχθώ και να προσφέρω περισσότερα, να ηγηθώ μιας ομάδας γεμάτης νέους παίκτες, και με τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι το παιχνίδι. Δεν υπήρχαν συναισθηματικά θέματα, ούτε θέματα χρημάτων», είπε συγκεκριμένα. Τόνισε, μάλιστα, ότι η επιλογή του να πάει στην Μπαρτσελόνα βασίστηκε ξεκάθαρα στο πλάνο μιας γενιάς ποδοσφαιριστών που θα ξεχωρίσουν.

💥 Rodri Hernández aclara que el @realmadrid quería ficharle



😳 "El Real Madrid fue con todo"



🤝 "Tuvieron un comportamiento ejemplar"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/sdbV390RNa September 23, 2026

Όταν του ζητήθηκε να συγκρίνει τους δύο προπονητές του, τον Πεπ Γκουαρδιόλα με τον Χάνσι Φλικ, ο Ισπανός έδωσε έμφαση στο υψηλό επίπεδο της νέας του ομάδας λέγοντας συγκεκριμένα: «Έμεινα έκπληκτος, μας πίεσαν πραγματικά πολύ τις πρώτες μέρες. Ο Φλικ δεν έχει καμία σχέση με τον Γκουαρδιόλα. Νόμιζα ότι ερχόμουν στην Μπάρτσα για ασκήσεις κατοχής, αλλά μου έκαναν τέτοια σωματική εξουθένωση που σκέφτηκα: "Πού έμπλεξα;"».

Ο μέσος μίλησε ακόμη και για τις αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις που πάρθηκαν στο ντέρμπι της Μαδρίτης, τονίζοντας πως: «Δεν ξέρω αν ο Κούτι θα μπορούσε να είχε τραβήξει πίσω το πόδι του, αλλά το μαρκάρισμα του Κανγκ Ιν Λι σίγουρα δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα (που δεν δόθηκε). Πέρα από αυτό, οι διαιτητές μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά αυτά δεν καθορίζουν την έκβαση μιας σεζόν 38 αγωνιστικών».

«Το να λέγεται ότι οι διαιτητές θέλουν να κατακτήσει η Μπάρτσα το πρωτάθλημα βλάπτει το ποδόσφαιρο. Είναι θεμιτό να υποστηρίζεις την ομάδα σου, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι κάνουμε λάθη. Από ποδοσφαιρική άποψη, η Ατλέτικο άξιζε τη νίκη σε έναν αγώνα με οριακή διαφορά». πρόσθεσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, προτού σημειώσει ότι τα διαιτητικά λάθη αποτελούν μέρος του παιχνιδιού και ότι η φυσική κατάσταση συνδέεται με την επιτυχία των ομάδων.

🗣️ Rodri Hernández y el arbitraje del derbi madrileño



🟥 "La de Kang-in Lee se puede sacar la roja"



⁉️ ¿Los árbitros están preparando La Liga para que la gane el Barça?



🤔 "Eso hace daño al fútbol, hay que evitar esos discursos"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/57sENO5mhz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 23, 2026

Ο Ρόδρι αναφέρθηκε επίσης και στις υποψηφιότητες για τη Χρυσή Μπάλα, εκφράζοντας την έντονη υποστήριξη του προς τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Λουίς ντε λα Φουέντε, για την κατηγορία του προπονητή. Αν και αναγνώρισε το κύρος της κατάκτησης του ατομικού βραβείου, ο αρχηγός της Ισπανίας επανέλαβε ότι τίποτα δεν ξεπερνά το συλλογικό συναίσθημα της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική ομάδα.

Τέλος, αναφορικά με τον παίκτη που θεωρεί ότι πρέπει να λάβει το βραβείο ανέφερε: «Πιστεύω ότι είναι υπέροχο το γεγονός ότι ο Λαμίν και ο Μπαπέ θεωρούνται οι καλύτεροι στον κόσμο· για μένα, συγκαταλέγονται στους διεκδικητές, αλλά η Χρυσή Μπάλα επιβραβεύει τον καλύτερο παίκτη κάθε σεζόν. Είναι μια χρονιά με ανοιχτά προγνωστικά. Εγώ είμαι πιο μετριόφρων και θα ήθελα να το κερδίσει ένας Ισπανός, όποιος κι αν είναι από τους έξι. Ο Πέδρι και ο Ραφίνια θα έπρεπε αναμφίβολα να είναι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα. Ο Πέδρι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και ο Ραφίνια είναι ο παίκτης που με έχει εκπλήξει περισσότερο».