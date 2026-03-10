Σε μια ενδιαφέρουσα μετεγραφή προχώρησε ο Χάνσι Φλικ, με στόχο να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την επίδοση των παικτών του. Η Μπαρτσελόνα έχε ραντεβού με τη Νιουκαστλ για τους «16» του Champions League. Οι μπλαουγκράνα αντιλαμβανόμενοι πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για να μπορέσουν να δώσουν τα πάντα στο γήπεδο, δεδομένου ότι η ομάδα είχε και βαρύ καλεντάρι έκαναν μια κίνηση... ματ.

Όπως αποκάλυψαν ισπανικά δημοσιεύματα, στο ρόστερ του προπονητικού επιτελείου της καταλανικής ομάδας έχει προστεθεί η Άννα Γουέστ, η οποία είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες ειδικούς ύπνου στον κόσμο του αθλητισμού. Διευθύνουσα Σύμβουλος και ιδρύτρια της Sleep2Perform και μέσω ανάλυσης και καθοδήγησης θα συμβάλει στη βελτίωση του ύπνου της ομάδας.

Είναι γεγονός ότι ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή όχι μόνο των αθλητών αλλά όλων των ανθρώπων γενικότερα. Όμως, όταν έχεις να δώσεις τα πάντα για τη φανέλα, το να καταφέρεις να ρυθμίσεις και αυτό σωστά είναι πολύ σημαντικό. Η Γουέστ, με αποτελέσματα από έρευνες, εφαρμόζει πρακτικές που περιλαμβάνουν σταθερά ωράρια ύπνου, μείωση έκθεσης σε οθόνες πριν τον ύπνο, έλεγχο καφεΐνης με απότερο στόχο πάντα να βοηθηθεί το σώμα να αποκαθίσταται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Η εν λόγω ειδικός θα αναλάβει οτιδήποτε σχετίζεται με τις συνήθειες ύπνου των ποδοσφαιριστών, με στόχο πάντα τη βελτίωση της απόδοσής τους. Στο βιογραφικό της έχει δει και άλλες μεγάλες ομάδες, όπως η Άρσεναλ, αλλά και αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων.

