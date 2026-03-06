Ο Μπαπέ ταξίδεψε στο Παρίσι για δεύτερη ιατρική γνώμη, καθώς η Ρεάλ ετοιμάζεται για τον κρίσιμο αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι (11/3) ομως η μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται.

Ο Μπαμπέ ζήτησε δεύτερη ιατρική γνώμη στη Γαλλία, καθώς πιέζει να είναι έτοιμος για την καθοριστική αναμέτρηση στο Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Γνωστό είναι ότι ενώ η Ρεάλ έχανε από τη Χετάφε (1-0), ο 25χρονος επιθετικός ήταν στο Παρίσι προκειμένου να ζητήσει δεύτερη γνώμη. Η διάγνωση εν τέλει ήταν η ίδια που είχαν δώσει οι γιατροί της Ρεάλ, διάστρεμμα στο αριστερό γόνατο.

Τι και αν μέχρι να βγει η διάγνωση οι φίλοι της βασίλισσας είχαν γεμίσει ελπίδες, τα νέα εν τέλει δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά για τον αρχηγό των Τρικολόρ. Το πλάνο ήταν να αφεθεί στα χέρια του Μπερτράν Σονέρι-Κοτέ, διακεκριμένου Γάλλου ορθοπεδικού, ο οποίος επιβεβαίωσε την αρχική εκτίμηση που είχε γίνει. Στη συνέχεια ξεκίνησε η δουλειά ενάντια στο χρόνο, μαζί με τον Σεμπαστιάν Ντεβιγιά, δεξί χέρι του προπονητή φυσικής κατάστασης Αντόνιο Πίντους, και τον πιστό φυσιοθεραπευτή του Μπαπέ, Βίλι Ζούρντο.

Το ταξίδι έγινε σε συνεννόηση με τον σύλλογο και αμφότεροι παλεύουν ο Γάλλος φορ να είναι διαθέσιμος για τον πρώτο αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι την Τετάρτη (11/3). Δύσκολο μεν, αλλά όχι ακατόρθωτο δε.

Αξίζει να αναφερούμε ότι, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, ο Μπαπέ στο Παρίσι δεν εκμεταλλεύτηκε το χρόνο μόνο για να φροντίσει το γόνατό του, αλλά και για να δει παλιούς γνωστούς, όπως συναντήθηκε με τον φίλο του, Χακίμι, και αρκετούς πρώην συμπαίκτες.