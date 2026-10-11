Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο Βινίσιους με ένα story στο Instagram, σχετικά με τα όσα συνέβησαν εχθές στο Ρεάλ Μαδρίτης - Βιγιαρεάλ, για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Χωρίς αμφιβολία ο Βινίσιους δεν έχει σκοπό να σταματήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς με τα όσα έλαβαν χώρα στο χθεσινό (10/10) παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Βιγιαρεάλ, είχαν πρωταγωνιστή εκείνον, με τις εξελίξεις να μεταφέρονται και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Όλα άρχισαν όταν ο Βραζιλιάνος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και σκόραρε στο 71', ωστόσο το γκολ του ακυρώθηκε, καθώς τράβηξε τα μαλλιά του Σαλιμπά πριν βρει δίχτυα και ο διαιτητής έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η αντίδραση του ίδιου και των ανθρώπων της Ρεάλ ήταν έντονη, ενώ ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους της ομάδας μέσω Instagram.

Αλλά η όλη ιστορία δεν σταμάτησε εκεί. Ο Βινίσιους λίγο αργότερα, προκάλεσε νέες αντιδράσεις, αναδημοσιεύοντας στα stories του μια ανάρτηση ενός υποστηρικτή του.

Σε αυτή, υπήρχαν εικόνες από αγώνες του σταρ της Ρεάλ και εμφανώς ασκούσε κριτική στις διαιτητικές αποφάσεις εις βάρος του, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πάντα ο Βινίσιους δέχεται τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες. Τι ντροπή, τι συμμορία!»