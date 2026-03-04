Ο Μπαπέ πρόσθεσε ένα ακόμη προσόν στο βιογραφικό του. Απέκτησε δίπλωμα οδήγησης και επέλεξε να μετακινείται με ένα εντυπωσιακό super car BMW αξίας περίπου 150.000 ευρώ.

Ενώ ο Μπαπέ αναρρώνει από τον τραυματισμό του, βρήκε χρόνο να αποκτήσει το πολυπόθητο δίπλωμα οδήγησης που δεν είχε. Στα 27 του χρόνια, ο Γάλλος σταρ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία και πλέον μπορεί να μετακινείται χωρίς οδηγό.

Την Τετάρτη (3/3), εθεάθη να αποχωρεί από το προπονητικό κέντρο στο Βαλντεμπέμπας και να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο για πρώτη φορά. Για χρόνια, ο Μπαπέ συνήθιζε να πηγαίνει στις προπονήσεις συνοδευόμενος από σοφέρ. Ο ίδιος έχει εξηγήσει στο παρελθόν ότι η επαγγελματική του καριέρα τον ανάγκασε να παραλείψει κάποιες κοινές εμπειρίες, όπως το να μάθει να οδηγεί.

Ενδιαφέρον έχει και το μοντέλο αυτοκινήτου του ποδοσφαιριστή των Μερένγκες. Πρόκειται για ένα super car μάρκας BMW i7 αξίας περίπου 150.000 ευρώ και αποτελεί μέρος της συνεργασίας ανάμεσα στη Ρεάλ και τον γερμανικό κατασκευαστή αυτοκινήτων. Αν και νέος οδηγός, ο Γάλλος φορ φαίνεται έτοιμος για... μεγαλύτερες προκλήσεις.