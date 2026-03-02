Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε πως ο Κιλιάν Μπαπέ ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στο γόνατο και θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία.

Νοκ-άουτ με τραυματισμό στο γόνατο θα παραμείνει ο Κιλιάν Μπαπέ για το επόμενο διάστημα. Ο Γάλλος δεν συμμετείχε στα ματς της Ρεάλ απέναντι σε Μπενφίκα και Οσασούνα, με τον Αλβάρο Αρμπελόα να δηλώνει άγνοια για το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του.

Οι ενέργειες του ιατρικού επιτελείου της Ρεάλ και η αξιολόγηση του προβλήματος είχαν προκαλέσει τον εκνευρισμό του 27χρονου φορ, ο οποίος ταξίδεψε τη Γαλλία για να συμβουλευτεί γιατρούς της εμπιστοσύνης του.

Τελικά οι σχετικές εξετάσεις υπέδειξαν διάστρεμμα στο αριστερό γόνατο, με τη Ρεάλ κατόπιν να επιβεβαιώνει τον τραυματισμό μέσω ανακοίνωσης και να προσθέτει πως ο Γάλλος θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία.

«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον ποδοσφαιριστή μας Κιλιάν Μπαπέ από Γάλλους ειδικούς γιατρούς, υπό την επίβλεψη των Ιατρικών Υπηρεσιών της Ρεάλ Μαδρίτης, επιβεβαιώθηκε η διάγνωση διαστρέμματος στο αριστερό γόνατο καθώς και η καταλληλότητα της συντηρητικής θεραπείας που ακολουθείται. Αναμένεται η εξέλιξη της κατάστασής του» τόνισαν χαρακτηριστικά οι Μαδριλένοι.