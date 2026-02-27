Ανατροπή στην υπόθεση Βινίσιους: «Ο Πρεστιάνι παραδέχθηκε πως αποκάλεσε τον Βραζιλιάνο μαϊμού»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Πορτογαλία, ο Τζανλούκα Πρεστιάνι φαίνεται να παραδεχτήκε στους συμπαίκτες του πως αποκάλεσε τον Βινίσιους «μαϊμού».

Οι αναμετρήσεις μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League μπορεί να έχουν ήδη τελειώσει με συνολικό σκορ 3-1 υπέρ της βασίλισσας, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν θέμα συζήτησης, κυρίως λόγω των όσων συνέβησαν στον πρώτο αγώνα της σειράς μεταξύ του Τζανλούκα Πρεστιάνι και του Βινίσιους.

Θυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος εξτρέμ κατηγόρησε τον Αργεντινό ότι τον αποκάλεσε «μαϊμού» και, παρά την έλλειψη αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων, ο 20χρόνος εξτρέμ έχασε το επαναληπτικό παιχνίδι στο «Μπερναμπέου».

Τώρα λοιπόν, στην Πορτογαλία, η εφημερίδα «Correio da Manhã» σημειώνει ότι ο Πρεστιάνι φέρεται να παραδέχτηκε στην ομάδα του ότι αποκάλεσε όντως τον Βινίσιους «μαϊμού», με τους «αετούς» όμως να το διαψεύδουν κατηγορηματικά σε ανακοίνωσή τους.

Το μέσο ενημέρωσης εξήγησε ακόμη ότι ο παίκτης είχε τονίσει στους συμπαίκτες του πως δεν θεωρεί τον εαυτό του ρατσιστή, ούτε είχε σκοπό να φερθεί κατά αυτόν τον τρόπο στο συγκεκριμένο συμβάν, αλλά ότι είχε πει αυτή τη λέξη εν βρασμώ ψυχής, μέσα στην ένταση της στιγμής.

Όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, ο νεαρός επιθετικός ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για το περιστατικό, εκφράζοντας τη λύπη του για το μέγεθος και τις συνέπειες του και τους διαβεβαίωσε πως δεν θα προβεί ξανά σε τέτοιου είδους πράξεις.