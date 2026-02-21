Ο Πρεστιάνι απολογήθηκε στην UEFA για Βινίσιους: «Έκανα μόνο ομοφοβικό σχόλιο, όχι ρατσιστικό»

Ο Πρεστιάνι έδωσε εξηγήσεις στην UEFA για την επίθεση στον Βινίσιους, δικαιολογώντας τα όσα είπε. Με ποια ποινή κινδυνεύει.

Στην απολογία του ενώπιον της UEFA, ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι παραδέχθηκε τη χρήση υβριστικής γλώσσας κατά του Βινίσιους, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι χρησιμοποίησε «μόνο» μια ομοφοβική κι όχι ρατσιστική έκφραση απέναντι στον Βραζιλιάνο.

Παρά την προσπάθειά του όμως να διαφοροποιήσει τη φύση της επίθεσης αυτής, το Άρθρο 14 των πειθαρχικών κανονισμών της UEFA προβλέπει ότι το πλαίσιο της ποινής για ρατσιστικές και ομοφοβικές επιθέσεις είναι σχεδόν το ίδιο.

Συγκεκριμένα, οι κανονισμοί ορίζουν πως οποιοδήποτε πρόσωπο προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του άλλου με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την καταγωγή, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τιμωρείται με αποκλεισμό τουλάχιστον δέκα αγωνιστικών ή άλλες ανάλογες κυρώσεις. Έτσι, ο επιθετικός της Μπενφίκα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά βαριά τιμωρία, ανεξάρτητα από τον τύπο της επίθεσης που έκανε.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την ομάδα του Μουρίνιο για το Champions League, η οποία διεκόπη για περίπου 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Η ένταση ξεκίνησε στο 50ό λεπτό, αμέσως μετά το γκολ που σημείωσε ο Βίνι, το μοναδικό στο ματς.

Μετά τον πανηγυρισμό του και μια έντονη αντιπαράθεση με τους παίκτες της πορτογαλικής ομάδας, ο Βραζιλιάνος κατευθύνθηκε στον διαιτητή Λετεξιέ, υποδεικνύοντας τον Πρεστιάνι ως υπαίτιο για τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε,κάτι που επιβεβαίωσαν και οι συμπαίκτες του.

