Με τον Βινίσιους να σκοράρει μία φορά, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Μπενφίκα με ανατροπή και πέρασε στους «16» του Champions League με συνολικό σκορ 3-1.

Η Μπενφίκα πήγε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου σε μια ατμόσφαιρα πουν μύριζε μπαρούτι για να κάνει τη ζημιά στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα επικράτησε 2-1 με ανατροπή και πέρασε στους «16» του Champions League, με τον Βινίσιους να παίρνει... ρεβάνς από τους Πορτογάλους σημειώνοντας το δεύτερο τέρμα της ομάδας του.

Οι Αετοί κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους γηπεδούχους στο 14', όταν ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Κουρτουά γλίτωσε τον Ασένθιο από το αυτογκόλ, προτού ο Ράφα Σίλβα ανοίξει το σκορ από κοντά. Ωστόσο, οι Μαδριλένοι απάντησαν άμεσα, με τον Τσουαμενί να σκοράρει με εξαιρετικό πλασέ δύο λεπτά αργότερα και να επαναφέρει την ισορροπία. Η Ρεάλ έφτασε και στην ολική ανατροπή με τον Γκιουλέρ στο 31', με το γκολ όμως να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Όσο διατηρούταν το 1-1, οι Πορτογάλοι έμεναν μέσα στο ματς και στο 59' άγγιξαν το 2-1, με τον Ράφα Σίλβα να κάνει το σουτ με το εξωτερικό και την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι μετά από κόντρα σε αμυντικό. Στο 68' ήταν η σειρά του Παυλίδη να απειλήσει με σουτ που βρήκε στον Ρούντιγκερ, όμως στο 80' ήρθε το γκολ για τη Ρεάλ, με τον Βινίσιους να τελειώνει ιδανικά τη φάση με συρτό σουτ μετά από λάθος της Μπενφίκα στη μεσαία γραμμή και να κάνει το 2-1!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Ασένθιο (77' Μασταντουόνο), Καρέρας (90+1' Γκαρθία), Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (77' Αλάμπα), Γκιουλέρ (84' Πέρεθ), Γκαρθία (84' Πιτάρς), Βινίσιους

Μπενφίκα: Τρούμπιν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Ρίος, Μπαρέιρο (90+1' Λόπες Καμπράλ), Άουρσνες (85' Μπαρενετσέα), Ράφα Σίλβα, Σιέλντερουπ (85' Ιβάνοβιτς), Παυλίδης