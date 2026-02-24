Πρεστιάνι: Θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση για Μαδρίτη (vid)
Η αναμέτρηση Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League μονοπώλησε την προσοχή κυρίως για όσα διαδραματίστηκαν με τον Αργεντινό επιθετικό και τον Βινίσιους. Είναι σαφές ότι στο «μάτι του κυκλώνα» βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος κατηγορείται από τους Βινίσιους και Μπαπέ για ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Βραζιλιάνου κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Κατά την απολογία του, ο Αργεντινός φέρεται να παραδέχθηκε στην UEFA πως έκανε ένα ομοφοβικό σχόλιο για τον Βινίσιους και όχι ρατσιστικό, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί προσωρινά με μία αγωνιστική, απαγορεύοντάς του να συμμετάσχει στη ρεβάνς στο «Μπερναμπέου» (25/2) . Οι Αετοί όμως, ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση, με την υπόθεση να εκδικάζεται στη Μαδρίτη (25/2).
Ωστόσο παρά τα όσα έχουν συμβεί, ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός έδωσε το «παρών» με την υπόλοιπη αποστολή στο αεροδρόμια και μάλιστα οι οπαδοί τον καταχειροκρότησαν στο αεροδρόμιο της Λισαβόνα (24/2), πριν η ομάδα ταξιδέψει για την ισπανική πρωτεύουσα.
Δείτε ΕπίσηςΟ Πρεστιάνι απολογήθηκε στην UEFA για Βινίσιους: «Έκανα μόνο ομοφοβικό σχόλιο, όχι ρατσιστικό»
🚨 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗟𝗨𝗖𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗡𝗜 𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗕𝗘𝗡𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗘𝗧 𝗩𝗔 𝗦'𝗘𝗡𝗩𝗢𝗟𝗘𝗥 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 ! ✈️pic.twitter.com/3zP6nFejX9— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.