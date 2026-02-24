Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν οι οπαδοι της Μπενφίκα στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι κατά την αναχώρηση της ομάδας για την ισπανική πρωτεύουσα.

Η αναμέτρηση Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League μονοπώλησε την προσοχή κυρίως για όσα διαδραματίστηκαν με τον Αργεντινό επιθετικό και τον Βινίσιους. Είναι σαφές ότι στο «μάτι του κυκλώνα» βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος κατηγορείται από τους Βινίσιους και Μπαπέ για ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Βραζιλιάνου κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Κατά την απολογία του, ο Αργεντινός φέρεται να παραδέχθηκε στην UEFA πως έκανε ένα ομοφοβικό σχόλιο για τον Βινίσιους και όχι ρατσιστικό, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί προσωρινά με μία αγωνιστική, απαγορεύοντάς του να συμμετάσχει στη ρεβάνς στο «Μπερναμπέου» (25/2) . Οι Αετοί όμως, ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση, με την υπόθεση να εκδικάζεται στη Μαδρίτη (25/2).

Ωστόσο παρά τα όσα έχουν συμβεί, ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός έδωσε το «παρών» με την υπόλοιπη αποστολή στο αεροδρόμια και μάλιστα οι οπαδοί τον καταχειροκρότησαν στο αεροδρόμιο της Λισαβόνα (24/2), πριν η ομάδα ταξιδέψει για την ισπανική πρωτεύουσα.