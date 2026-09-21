Η Πόρτο πήρε το μεγάλο ντέρμπι της Primeira Liga επικρατώντας 3-1 της Μπενφίκα των δέκα παικτών.

Βαθύ μπλε βάφτηκε το ντέρμπι της Primeira Liga, καθώς η Πόρτο επικράτησε 3-1 της Μπενφίκα και έκανε το 7/7, ξεφεύγοντας στο +5 στη βαθμολογία.

Οι Δράκοι προηγήθηκαν με γκολ του Βέιγκα στο 31', με την αποβολή του Λανγκλέ τέσσερα λεπτά αργότερα να δείχνει να απλοποιεί τη δουλειά τους. Εντούτοις, ο Μπα ισοφάρισε στο 51' για την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία λύγισε στη συνέχεια από τα τέρματα που σημείωσαν οι Φρόχολντ (54') και Χουάνγκ (60').

Αυτή ήταν η πρώτη γκέλα από οκτώ συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις για τους Αετούς, την ώρα που η Πόρτο έχει ηττηθεί μονάχα από τη Μάντσεστερ Σίτι φέτος.