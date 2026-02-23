Η UEFA ανακοίνωσε προσωρινή τιμωρία μιας αγωνιστικής για τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος θα χάσει τη ρεβάνς της Μπενφίκα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Χωρίς τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι προετοιμάζεται πλέον η Μπενφίκα για τη ρεβάνς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τα play-offs του Champions League.

Ο Αργεντινός μέσος βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τις κατηγορίες του Βινίσιους Ζούνιορ περί ρατσιστικής επίθεσης στον αγώνα του «Ντα Λουζ», ο οποίος στο φινάλε βρήκε τους Μαδριλένους να αποχωρούν νικητές χάρη σε γκολ του Βραζιλιάνου.

Δυο ημέρες πριν από το δεύτερο σκέλος των play-offs στη Μαδρίτη, η UEFA ανακοίνωσε πως επιβλήθηκε προσωρινή τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Πρεστιάνι που δεν του επιτρέψει να ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή των Αετών στην ισπανική πρωτεύουσα.

Στην ανακοίνωσή της η UEFA συμπληρώνει πως η προσωρινή ποινή δεν προδικάζει το αποτέλεσμα των ερευνών που παραμένουν σε εξέλιξη, με τον Πρεστιάνι να κινδυνεύει με αποκλεισμό έως και δέκα αγωνιστικών!

Ο ίδιος στην απολογία του φέρεται να έχει παραδεχθεί πως προέβη σε ομοφοβικό σχόλιο κι όχι ρατσιστικό απέναντι στον Βινίσιους, όμως αμφότερα υπάγονται εντός πειθαρχικού πλαισίου που επισύρουν παρόμοιες κυρώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA

«Κατόπιν του διορισμού Επιθεωρητή Δεοντολογίας και Πειθαρχίας της UEFA (EDI) για τη διερεύνηση καταγγελιών περί διακριτικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα των play-off της φάσης νοκ-άουτ του Champions League 2025/2026 μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης στις 17 Φεβρουαρίου 2026, και κατόπιν αιτήματος του EDI με ενδιάμεση έκθεση, το Όργανο Ελέγχου, Δεοντολογίας και Πειθαρχίας της UEFA (CEDB) αποφάσισε σήμερα να επιβάλει προσωρινή τιμωρία στον κ. Τζιανλούκα Πρεστιάνι για τον επόμενο (1) αγώνα ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA στον οποίο θα ήταν κανονικά δικαιούχος συμμετοχής, για εκ πρώτης όψεως παραβίαση του Άρθρου 14 των Πειθαρχικών Κανονισμών της UEFA (DR) που αφορά διακριτική συμπεριφορά.

Η απόφαση αυτή δεν προδικάζει οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση των πειθαρχικών οργάνων της UEFA, η οποία ενδέχεται να ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της εν εξελίξει έρευνας και την υποβολή της στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της UEFA» τονίζεται χαρακτηριστικά.