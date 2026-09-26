Φρόιλερ: Άνοιξε το σκορ για την Ελβετία στο Nations League με όμορφο σουτ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Προβάδισμα για την Ελβετία με σκόρερ τον μέσο του Ολυμπιακού, Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έγραψε το 1-0 στο 22΄ κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία.
Ο Ρέμο Φρόιλερ βρήκε δίχτυα στη Βόρεια Μακεδονία κι άνοιξε το σκορ για την Ελβετία στον μεταξύ τους αγώνα για το Nations League. Στο 22΄συγκεκριμένα, ο μέσος του Ολυμπιακού έπιασε το συρτό σουτ μέσα από την περιοχή και σημάδεψε τη γωνία της εστίας για το 1-0 της ομάδας του.
🚨🌍 | GOAL: REMO FREULER OPENS THE SCORING FOR SWITZERLAND!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 26, 2026
🇲🇰 North Macedonia 0-1 Switzerland 🇨🇭 pic.twitter.com/JYPbRZLKzs
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.