Προβάδισμα για την Ελβετία με σκόρερ τον μέσο του Ολυμπιακού, Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έγραψε το 1-0 στο 22΄ κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο Ρέμο Φρόιλερ βρήκε δίχτυα στη Βόρεια Μακεδονία κι άνοιξε το σκορ για την Ελβετία στον μεταξύ τους αγώνα για το Nations League. Στο 22΄συγκεκριμένα, ο μέσος του Ολυμπιακού έπιασε το συρτό σουτ μέσα από την περιοχή και σημάδεψε τη γωνία της εστίας για το 1-0 της ομάδας του.