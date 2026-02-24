Ο Ισπανός τεχνικός έκανε κάτι σαν... δοκιμή που δεν επρόκειτο ωστόσο να δώσει δείγμα για το τι 11άδα θα έχει με την Λεβερκούζεν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ολυμπιακός πρακτικά προβλήματα δεν έχει στις τάξεις του και ειδικά σε σχεση με το προηγούμενο διάστημα που είχε είτε τραυματισμούς (Πιρόλα, Ρέτσος και Ελ Καμπί) είτε απουσίες λόγω τιμωριών (Ποντένσε). Έχει τώρα μπροστά του έναν μεγάλο αγωνιστικό σκόπελο: την Λεβερκούζεν στο ματς της Τρίτης στην Γερμανία μετά το 0-2 του Φαλήρου. Έχει ξεκάθαρα ένα μεγάλο ενδιαφέρον το τι 11άδα θα κατεβάσει ο Μεντιλίμπαρ.

Σε αυτήν την φάση στην τελευταία χρονικά προπόνηση των Πειραιωτών στο γήπεδο της Λεβερκούζεν υπήρχαν δοκιμές υπό μορφή άσκησης. Σε μία εξ αυτών είχε μαζί Ταρέμι και Ελ Καμπί. Σε αυτές υπήρχε μία ομάδα στην οποία ήταν ο Σιπιόνι στο κέντρο και στην γραμμή κρούσης οι Ζέλσον, Ποντένσε, Ταρέμι και Ελ Καμπί. Στην ίδια ομάδα ήταν σαν μπαλαντέρ (καθώς ήταν άσκηση κυκλοφορίας και κατοχής μπάλας) ο Νασιμέντο.

Τώρα επί των εκτιμήσεων για την 11άδα. Ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και ένας εκ των Κοστίνια – Ροντινέϊ με τον Βραζιλιάνο να έχει ίσως ένα μικρό προβάδισμα. Για το κέντρο οι Έσε και Μουζακίτης είναι τα φαβορί και από εκεί και περα οι Ζέλσον – Ποντένσε και ένας εκ Ταρέμι – Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί. Ένα feeling που υπήρχε πάντως ηταν ότι στο τέλος θα... προκρινόταν το σχήμα με έναν φορ (είτε με τον Ταρέμι είτε με τον Ελ Καμπί). Εναλλακτικά για τα άκρα υπάρχει και η εκδοχή στα δεξιά με Κοστίνια και Ροντινέϊ. Ένα ενδεχόμενο που έχουμε καταγράψει ξανά.

Θυμίζουμε στην αποστολή είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζελσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Εσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.