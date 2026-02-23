Το Gazzetta στην BayArena: Τα πλάνα της προπόνησης του Ολυμπιακού πριν την Λεβερκούζεν
Ήταν μία προπόνηση που ξεκίνησε σε ιδανικό κλίμα μεταξύ των παικτών του Ολυμπιακού, όπως συμβαίνει πάντα αλλά αυτή την φορά είχε την διαφορά ότι οι Πειραιώτες δεν έχουν τόσο άγχος πάνω τους μετά το 0-2 με την Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός έκανε την τελευταία του χρονικά προπόνηση στην BayArena ξεκινώντας μετά την καθιερωμένη προθέρμανση με ασκήσεις με μπάλα ανά γκρουπάκια ενώ έγιναν και δοκιμές σε επίπεδο προσώπων μέσω ασκήσεων κυκλοφορίας, κατοχής και πρέσινγκ.
Στα παραπάνω προσθέστε ότι στην Λεβερκούζεν δουλεύουν ουκ ολίγοι Έλληνες. Ορισμένοι εξ αυτών από την Βόρεια Ελλάδα. Στο σύνολο έχει σχεδόν 20 άτομα προσωπικό από την Ελλάδα (σεκιούριτι, στελέχη κ.ά.). Δείτε τα βίντεο του Gazzetta.
Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το μεγάλο ματς με τη Λεβερκούζεν στη BayArena— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 23, 2026
🇩🇪 Αποστολή στο Λεβερκούζεν: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/5NOFgISRCY
Το Gazzetta στο γήπεδο της Μπάγερ Λεβερκούζεν ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 23, 2026
🇩🇪 Αποστολή στο Λεβερκούζεν: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/Rcgtpf7i1E
