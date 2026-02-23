Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Γερμανία για να παλέψει για τις πιθανότητές του χωρίς συγκρίσεις με το παρελθόν και δίχως το τεράστιο πρέπει. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Το βράδυ της Τρίτης, μία ημέρα μετά την Καθαρά Δευτέρα, θα φανεί εάν ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να έχει ευρωπαϊκό παλμό ή εάν το ταξίδι του θα σταματήσει στο γήπεδο της Λεβερκούζεν . Το 0-2 σε συνδυασμό με το επίπεδο και την ποιότητα της Λεβερκούζεν που θα παίζει στο ‘σπίτι’ της καθιστούν την αγωνιστική πρόκληση αυτή κάτι σαν mission impossible. Στο ποδόσφαιρο όμως όσο έχεις μπροστά σου άλλα 90 συν λεπτά (μαζί με τις καθυστερήσεις δηλαδή) δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Εξάλλου η στάση των Γερμανών και του προπονητή τους, Κάσπερ Χιούλμαντ, έδειξαν ξεκάθαρα το πόσο πολύ υπολογίζουν και σέβονται τον Ολυμπιακό ακόμα και με αυτό το 0-2, ακόμα και έχοντας το πάνω χέρι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτό το απόλυτο άγχος πάνω του.

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το μεγάλο ματς με τη Λεβερκούζεν στη BayArena



🇩🇪 Αποστολή στο Λεβερκούζεν: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/5NOFgISRCY February 23, 2026

Έχω καταγράψει ξανά προσωπικά ότι η χρονιά του φέτος στο Champions League ήταν πετυχημένη. Τον βασικό του στόχο να περάσει από την φάση του ομίλου (League Phase) τον κατάφερε. Μένει να φανεί εάν θα γίνει αυτή η αγωνιστική υπέρβαση και περάσει και από τα play offs του Champions League. Οι παίκτες συνεχίζουν να το πιστεύουν πάντως.

🔴🗣️ Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στο Λεβερκούζεν, Δημήτρη Τομαρά, για την αυριανή ρεβάνς του Ολυμπιακού#olympiacosfc pic.twitter.com/edbl5P9iua February 23, 2026

Ο προπονητής επίσης ως προς το σκέλος των πιθανοτήτων που αναλογούν στην ομάδα. Τώρα εδώ δεν υπάρχει κανένα παρελθόν ή παλαιότερη ευρωπαϊκή πορεία. Υπάρχει το σήμερα και η επιθυμία και η δίψα συνάμα της ομάδας να διεκδικήσει από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό την ανατροπή και την πρόκριση.

Η δοκιμή με Ταρέμι και Ελ Καμπί

Επί του αγωνιστικού σκέλους ο Μεντιλίμπαρ πάντως τις δοκιμές του έστω και σε ασκήσεις κατοχής μπάλας της έκανε ζητώντας αποτελεσματικότητα και ουσία. Εκεί είχε μία ομάδα με Ζέλσον, Ποντένσε, Ταρέμι και Ελ Καμπί. Το ότι δοκίμασε και τους 2 φορ (σε λογική με Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί) δεν σημαίνει ότι έτσι και θα παίξει αλλά ας κρατήσουμε αυτό το στοιχείο.

Έλληνες παντού σε Κολωνία και Λεβερκούζεν και το... απρόοπτο στο τρένο

Όποια πέτρα και εάν σηκώσεις Έλληνα θα βρεις και στην Κολωνία και στο Λεβερκούζεν. Δεν είναι μόνο οι 4.000 και πλέον φίλοι των Πειραιωτών που θα βρίσκονται το βράδυ της Τρίτης στην BayArena. Είναι και τα περίπου 20 άτομα από την Ελλάδα που έχει στο δυναμικό της η Λεβερκούζεν (εκ των οποίων βρήκαμε και σεκιουριτά που δηλώνει φίλος του ΠΑΟΚ καθώς είναι από την Βόρεια Ελλάδα, που ήθελε πάντως να πάει καλά ο Ολυμπιακός κόντρα στην Λεβερκούζεν) και γενικά το ελληνικό στοιχείο που είναι έντονο. Η πρώτη μας εμπειρία στην Κολωνία ήταν κάπως.

Με το μπήκαμε στο τρένο ο Γερμανός ελεγκτής πριν τσεκάρει τα εισιτήριά μας και μας ενημερώσει ότι είναι ΟΚ μας ανέφερε πώς από την στιγμή που βρισκόμαστε στην Γερμανία είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε γερμανικά και έδειξε ενοχλημένος που του απευθυνθήκαμε στα αγγλικά. Δεν δώσαμε παραπάνω σημασία και δεν χρειαζόταν άλλωστε αλλά αυτή η περίπτωση ανέδειξε ότι σε κάποιες στιγμές οι Γερμανοί δεν έχουν την ευγένεια των Άγγλων. Προσωπικά πάντως τέτοια συμπεριφορά από ελεγκτή δεν έχω ξαναδεί στην ζωή μου.