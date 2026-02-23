Στην αντεπίθεση σκέφτεται να περάσει ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι μετά τις κατηγορίες του Βινίσιους, καθώς είναι πιθανό να «απαντήσει» στον Βραζιλιάνο με συκοφαντική δυσφήμιση.

Στο «μάτι του κυκλώνα» βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος κατηγορείται από τους Βινίσιους Ζούνιορ και Κιλιάν Μπαπέ για ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Βραζιλιάνου κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στη Μπενφίκα και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κατά την απολογία του ο Αργεντινός φέρεται να παραδέχθηκε στην UEFA πως χρησιμοποίησε ένα ομοφοβικό σχόλιο εναντίον του Βινίσιους κι όχι ρατσιστικό, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να τον τιμωρεί προσωρινά με μια αγωνιστική ενώ οι σχετικές έρευνες συνεχίζονται.

Πάντως ο Αργεντινός μπορεί πολύ σύντομα να αφήσει το «αμυντικό παιχνίδι» και να περάσει στην αντεπίθεση. Σύμφωνα με το «Chiringuito» συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα σκέφτεται να καταγγείλει τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

Ο Γάλλος άλλωστε είχε ταχθεί στο πλευρό του Βινίσιους και είχε χαρακτηρίσει ρατσιστή τον Πρεστιάνι, τονίζοντας πως δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στη ρεβάνς του «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Ο Ζοσέ Μουρίνιο από την πλευρά του φέρεται να είχε πάρει την απόφαση να τον συμπεριλάβει στην αποστολή παρά τις αντιρρήσεις από μερίδα του ποδοσφαιρικού κόσμου, προτού η UEFA τον τιμωρήσει τελικά με αποκλεισμό κόντρα στη Ρεάλ.