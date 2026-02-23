Ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να έχει λάβει την απόφασή του, αναφορικά με τη χρησιμοποίηση ή μη του Τζιανλούκα Πρεστιάνι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η μεγάλη ρεβάνς Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα για τα Playoffs του Champions League πλησιάζει (25/2, 22:00) και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με αγωνία την αναμέτρηση.

Ο λόγος δεν έχει να κάνει τόσο με το «ανοιχτό» για πρόκριση σκορ από το πρώτο ματς (0-1 υπέρ των Μαδριλένων), αλλά με τα όσα ίσως συμβούν και σχετίζονται τόσο με τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, αλλά και τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Αργεντίνος εξτρέμ έγινε πρώτο θέμα για τον λάθος λόγο, κάνοντας ρατσιστική επίθεση προς τον Βινίσιους Τζούνιορ στον αγώνα του «Ντα Λουζ», ενώ ο Πορτογάλος τεχνικός τον υπερασπίστηκε (σσ τον Πρεστιάνι) σε δηλώσεις του μετά το ματς. Έτσι, η υποδοχή των δυο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει η Marca, ο Special One είχε προσωπική επικοινωνία με τον παίκτη του, εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή του και θέλει να τον έχει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, εάν φυσικά δεν υπάρξει τιμωρία από την UEFA. Γράφεται επίσης πως ο Αργεντινός είναι διατεθειμένος να αγνοήσει οποιαδήποτε πρόκληση και να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε ό,τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των 90 ή, αν χρειαστεί, των 120 λεπτών.