Πρεστιάνι - Βινίσιους: Από τη συμπάθεια στην... ρατσιστική επίθεση

O Πρεστιάνι, αν και φαινόταν να είχε τον Βινίσιους σαν πρότυπο, στον αγώνα της Τρίτης, έδειξε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μπενφίκα με 1-0 στο «Ντα Λουζ» για τον πρώτο γύρο των play-offs του Champions League, αλλά ο αγώνα στιγματίστηκε από ένα θλιβερό, ρατσιστικό περιστατικό.

Στο 50' ο Βινίσιους πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Τρούμπιν, αλλά λίγο μετά προκλήθηκε το απόλυτο χάος. Ο Βραζιλιάνος έτρεξε προς τον διαιτητή και του είπε ότι ο Πρεστιάνι του επιτέθηκε φραστικά. Τότε ο διαιτητής ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ρατσισμού και το ματς σταμάτησε για 10 λεπτά.

Όπως αναφέρει η Marca, οι δύο τους φαίνεται να είχαν καλή σχέση. Ο Αργεντίνος, σε στιγμιότυπο που είχε κυκλοφορήσει στα social media, φαινόταν να είχε φόντο στο κινητό του μια φωτογραφία μαζί με τον Βραζιλιάνο σταρ, από το παιχνίδι της League Phase. Στον αποψινό αγώνα όμως η συμπάθεια και ο σεβασμός χάθηκαν τελείως.