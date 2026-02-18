Πρεστιάνι - Βινίσιους: Από τη συμπάθεια στην... ρατσιστική επίθεση
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μπενφίκα με 1-0 στο «Ντα Λουζ» για τον πρώτο γύρο των play-offs του Champions League, αλλά ο αγώνα στιγματίστηκε από ένα θλιβερό, ρατσιστικό περιστατικό.
Στο 50' ο Βινίσιους πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Τρούμπιν, αλλά λίγο μετά προκλήθηκε το απόλυτο χάος. Ο Βραζιλιάνος έτρεξε προς τον διαιτητή και του είπε ότι ο Πρεστιάνι του επιτέθηκε φραστικά. Τότε ο διαιτητής ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ρατσισμού και το ματς σταμάτησε για 10 λεπτά.
Όπως αναφέρει η Marca, οι δύο τους φαίνεται να είχαν καλή σχέση. Ο Αργεντίνος, σε στιγμιότυπο που είχε κυκλοφορήσει στα social media, φαινόταν να είχε φόντο στο κινητό του μια φωτογραφία μαζί με τον Βραζιλιάνο σταρ, από το παιχνίδι της League Phase. Στον αποψινό αγώνα όμως η συμπάθεια και ο σεβασμός χάθηκαν τελείως.
lo mas gracioso de todo es q prestianni tiene de fondo d pantalla una foto con vinicius 😭😭 pic.twitter.com/RscgpBN0sm— Peñargrol (@CAPArgento__) February 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.