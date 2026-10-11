Μπενφίκα - Γκιμαράες 2-0: Νίκη με ασίστ Παυλίδη
Με νίκη επέστρεψε στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων η Μπενφίκα, που επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Γκιμαράες και μάζεψε τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας της Primeira Liga και την Πόρτο στους πέντε βαθμούς.
Οι Αετοί προηγήθηκαν στο 24', όταν Νταλ και Παυλίδης έκαναν το 1-2 και ο πρώτος τελείωσε ιδανικά τη φάση από πλάγια θέση, κάνοντας το 1-0. Τη νίκη των γηπεδούχων σφράγισε στο 75' ο Σουντάκοφ με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή μετά από ωραία ομαδική ενέργεια.
Σημειώνεται πως ο Έλληνας φορ έχει να επιδείξει φέτος 14 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 14 συμμετοχές με τον πορτογαλικό σύλλογο σε όλες τις διοργανώσεις.
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