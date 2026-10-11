Παυλίδης: «Σέρβιρε» το πρώτο γκολ της Μπενφίκα κόντρα στη Γκιμαράες (vid)
Άκρως παραγωγικός συνεχίζει να είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης και στη αναμέτρηση της Μπενφίκα κόντρα στη Γκιμαράες (2-0), όπου οι «Αετοί» κατάφεραν να πάρουν ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα με τον διεθνή φορ να βάζει το... λιθαράκι του για την νίκη αυτή.
Ο έλληνας στράικερ συνεργάστηκε άψογα με τον Νταχλ και αυτός από κοντά άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μάρκο Σίλβα κατάφερε να πάρει αέρα δύο τερμάτων, με τον Σουντάκοφ που έγραψε το 2-0 στο 74ο λεπτό.
Θυμίζουμε πως ο Παυλίδης έχει πατήσει «γκάζι» και τη σεζόν αυτή με τη φανέλα της Μπενφίκα, έχοντας απολογισμό 14 γκολ και τέσσερις ασίστ.
Δείτε το πρώτο γκολ της Μπενφίκα:
🇵🇹 | GOAL: SAMUEL DAHL OPENS THE SCORING FOR BENFICA! WHAT A FINISH! Benfica 1-0 Vitoria Guimaraes. https://t.co/441IWdnzuc— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.