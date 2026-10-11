Το πρώτο γκολ της Μπένφικα κόντρα στη Γκιμαράες «σέρβιρε» ο... δικός μας Βαγγέλης Παυλίδης.

Άκρως παραγωγικός συνεχίζει να είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης και στη αναμέτρηση της Μπενφίκα κόντρα στη Γκιμαράες (2-0), όπου οι «Αετοί» κατάφεραν να πάρουν ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα με τον διεθνή φορ να βάζει το... λιθαράκι του για την νίκη αυτή.

Ο έλληνας στράικερ συνεργάστηκε άψογα με τον Νταχλ και αυτός από κοντά άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μάρκο Σίλβα κατάφερε να πάρει αέρα δύο τερμάτων, με τον Σουντάκοφ που έγραψε το 2-0 στο 74ο λεπτό.

Θυμίζουμε πως ο Παυλίδης έχει πατήσει «γκάζι» και τη σεζόν αυτή με τη φανέλα της Μπενφίκα, έχοντας απολογισμό 14 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Δείτε το πρώτο γκολ της Μπενφίκα: