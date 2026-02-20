Σελίδα η οποία δημοπρατεί φορεμένες φανέλες, έχει διαθέσιμη προς πώληση εκείνη που φορούσε ο Τζανλούκα Πρεστιάνι όταν έκανε ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους.

Η... φανέλα της ντροπής θα πάει στον μεγαλύτερο πλειοδότη! Στη σελίδα Match Worn Shirts, όπου δημοπρατούνται φανέλες που έχουν φορεθεί από ποδοσφαιριστές σε αγώνες, μπορεί να βρει κανείς και αυτή του Τζανλούκα Πρεστιάνι από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League...

Ο λόγος δηλαδή για τη φανέλα με την οποία ο Αργεντινός έκρυψε το στόμα του όταν απευθύνθηκε στον Βινίσιους, εξαπολύοντας ρατσιστική επίθεση κατά του Βραζιλιάνου, σε ένα περιστατικό που στιγμάτισε την αναμέτρηση του Ντα Λουζ και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η υψηλότερη προσφορά είναι στα 1.000 ευρώ, με τη φανέλα να είναι διαθέσιμη για ένα δεκαήμερο ακόμα. Μπορείτε να δείτε τη διαδικασία ΕΔΩ.