Ο Ζοσέ Μουρίνιο κλήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό ανάμεσα σε Πρεστιάνι και Βινίσιους Τζούνιορ, και φάνηκε πως πήρε το μέρος του παίκτη του.

Πρώτο θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι το τραγικό συμβάν της φερόμενης ρατσιστικής επίθεσης του Τζανλούκα Πρεστιάνι προς τον Βινίσιους Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (17/2).

Αμέσως μετά το γκολ που σημείωσε ο Βραζιλιάνος και έκρινε την αναμέτρηση (0-1), έχοντας πανηγυρίσει προκλητικά μπροστά στο κοινό των γηπεδούχων, ο Αργεντίνος φέρεται να τον αποκάλεσε «Μαϊμού», όπως άλλωστε είπε και ο ίδιος (σσ Βινίσιους) στον διαιτητή της συνάντησης, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σχετικό πρωτόκολλο και το ματς να διακοπεί για 10'.

Ακολούθησε χάος, τόσο κατά τη διακοπή όσο και μετά τη λήξη του αγώνα, με τον Κιλιάν Μπαπέ να αποκαλεί ρατσιστή τον παίκτη των γηπεδούχων και τον ίδιο τον Βινίσιους μέσω ανάρτησης να κάνει λόγο για «προστασία» όλων όσων συμπεριφέρονται έτσι. Στο... κόλπο μπήκε και ο Ζοσέ Μουρίνιο, που κλήθηκε να σχολιάσει το συμβάν.

Ο Special One τόνισε πως είπε στον Βίνι ότι μετά από ένα γκολ δεν χρειάζεται να προκαλεί όλο το γήπεδο, δείχνοντας κατά μια έννοια πως υπερασπίζεται τον Πρεστιάνι.

«Αυτό που λέει ο Βινίσιους είναι ένα πράγμα, αυτό που λέει ο Πρεστιάνι είναι άλλο. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είπα στον Βινίσιους, ανεξάρτητα, ότι όταν ένας παίκτης σκοράρει ένα τέτοιο γκολ, απλά πανηγυρίζει και φεύγει. Δεν ασχολείσαι με το γήπεδο ή την ''καρδιά'' του αντιπάλου γηπέδου».