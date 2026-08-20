Europa League: Καθάρισε η Μπενφίκα, διψήφιο αριθμό γκολ ο Παυλίδης
Αγκαλιά με την πρόκριση στη league phase του Europa League είναι η Μπενφίκα, που επικράτησε 3-1 της Αάρχους εντός έδρας και πήρε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει με πέναλτι στο 45+2' και να φτάνει τα δέκα γκολ σε έξι ματς σε όλες τις διοργανώσεις φέτος!
Νωρίτερα, η Ομόνοια λύγισε με 1-0 εκτός έδρας από τη Σεντ Τρούιντεν και ψάχνει την ανατροπή στη ρεβάνς της Κύπρου, με τον Ερυθρό Αστέρα να παίρνει εμφατική νίκη, 3-0, ενάντια στη Βικτόρια Πλζεν στο Βελιγράδι.
Η δε Τράμπζονσπορ του Μοχάμεντ Σαλάχ ηττήθηκε 1-0 από τη Φερεντσβάρος εντός έδρας και βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η Λεχ Πόζναν συνέτριψε με 7-0 την Τουν και έκλεισε από τώρα θέση στη league phase.
Την πρόκριση εξασφάλισαν εκτός απροόπτου και οι Άντερλεχτ (3-0 την Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας), Γιαγκελόνια (4-0 την Ιμπέρια εντός έδρας) και Μπεσίκτας (3-0 τη Ζάλγκιρις εντός έδρας).
Τα αποτελέσματα
Καϊράτ Αλμάτι-Άντερλεχτ 0-3
Γιαγκελόνια-Ιμπέρια 4-0
Μιάλμπι-Ζάλτσμπουργκ 0-1
Μπεσίκτας- Ζάλγκιρις 3-0
Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα-Αραράτ 1-1
Εγνατία-Λίλεστρομ 0-0
Λεχ Πόζναν-Τουν 7-0
Τράμπζονσπορ-Φερεντσβάρος 0-1
Ερυθρός Αστέρας-Βικτόρια Πλζεν 3-0
ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0
Σεντ Τρούιντεν-Ομόνοια 1-0
Μπενφίκα-Αάρχους 3-1
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