Η Μπενφίκα επικράτησε 3-1 της Αάρχους με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει ξανά. Νίκες και για Φερεντσβάρος, Ερυθρό Αστέρα, ήττα για την Ομόνοια.

Αγκαλιά με την πρόκριση στη league phase του Europa League είναι η Μπενφίκα, που επικράτησε 3-1 της Αάρχους εντός έδρας και πήρε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει με πέναλτι στο 45+2' και να φτάνει τα δέκα γκολ σε έξι ματς σε όλες τις διοργανώσεις φέτος!

Νωρίτερα, η Ομόνοια λύγισε με 1-0 εκτός έδρας από τη Σεντ Τρούιντεν και ψάχνει την ανατροπή στη ρεβάνς της Κύπρου, με τον Ερυθρό Αστέρα να παίρνει εμφατική νίκη, 3-0, ενάντια στη Βικτόρια Πλζεν στο Βελιγράδι.

Η δε Τράμπζονσπορ του Μοχάμεντ Σαλάχ ηττήθηκε 1-0 από τη Φερεντσβάρος εντός έδρας και βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η Λεχ Πόζναν συνέτριψε με 7-0 την Τουν και έκλεισε από τώρα θέση στη league phase.

Την πρόκριση εξασφάλισαν εκτός απροόπτου και οι Άντερλεχτ (3-0 την Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας), Γιαγκελόνια (4-0 την Ιμπέρια εντός έδρας) και Μπεσίκτας (3-0 τη Ζάλγκιρις εντός έδρας).

Τα αποτελέσματα

Καϊράτ Αλμάτι-Άντερλεχτ 0-3

Γιαγκελόνια-Ιμπέρια 4-0

Μιάλμπι-Ζάλτσμπουργκ 0-1

Μπεσίκτας- Ζάλγκιρις 3-0

Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα-Αραράτ 1-1

Εγνατία-Λίλεστρομ 0-0

Λεχ Πόζναν-Τουν 7-0

Τράμπζονσπορ-Φερεντσβάρος 0-1

Ερυθρός Αστέρας-Βικτόρια Πλζεν 3-0

ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0

Σεντ Τρούιντεν-Ομόνοια 1-0

Μπενφίκα-Αάρχους 3-1