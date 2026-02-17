Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης: Διακοπή μετά από πρωτόκολλο ρατσισμού για τον Βινίσιους!
Απίστευτες εικόνες στο «Ντα Λουζ» μετά το γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης! Ο Βινίσιους Ζούνιορ με τρομερό τελείωμα έδωσε το προβάδισμα στη Ρεάλ, πανηγύρισε με προκλητικό τρόπο μπροστά την εξέδρα της Μπενφίκα και ξέσπασε... το χάος.
Ο Βραζιλιάνος ενεπλάκη σε διαπληκτισμό με ορισμένους παίκτες των Πορτογάλων, με την λεκτική αψιμαχία ωστόσο με τον Πρεστιάνι να ξεφεύγει!
Συγκεκριμένα ο Βινίσιους κατευθύνθηκε προς τον διαιτητή και τον ενημέρωσε για μια ατάκα που ειπώθηκε από τον αντίπαλό του, με τον ρέφερι κατόπιν να ενεργοποιεί το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο και τον αγώνα να διακόπτεται για περίπου δέκα λεπτά.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής ξέσπασαν νέες εστίες έντασης μεταξύ των δυο ομάδων, με τον Λετεσιέ να δείχνει την απευθείας κόκκινη σε βοηθό του Ζοσέ Μουρίνιο και να τον αποβάλει από τον πάγκο.
