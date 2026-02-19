Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ο Ολυμπιακός με ένα φορ στη Λιβαδειά, με δυο με τη Λεβερκούζεν»

Η ανάλυση και το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στους Galacticos by Interwetten μια ημέρα μετά την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν.

O Ολυμπιακός «πλήρωσε» τα λάθη του, όπως και ένα κακό τρίλεπτο στο δεύτερο μέρος, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 2-0 από τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και συνεπώς ψάχνει μεγάλη υπέρβαση στη ρεβάνς της Γερμανίας, για τα Play Offs των «16» του Champions League. Ο Κώστας Νικολακόπουλος στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten έκανε την ανάλυση του για το ματς και παρέθεσε το ρεπορτάζ του.

O πολύπειρος ρεπόρτερ τόνισε πως οι Γερμανοί ήταν ανώτεροι από τους Πειραιώτες, ενώ παράλληλα ανέφερε πως έλειψε και ο παράγοντας τύχης από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επιπρόσθετα χαρακτήρισε ακατανότητη την επιλογή του Βάσκου τεχνικού να παίξει με δυο φορ (Ελ Καμπί - Ταρέμι), ενώ επί παραδείγματι έπαιξε με έναν στη Λιβαδειά.

Συν τοις άλλοις ο Κώστας Νικολακόπουλος στάθηκε στο γεγονός πως ο Ολυμπιακός «βραχυκυκλώνει» όταν μένει πίσω στο σκορ, όμως ξεκαθάρισε πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν ήδη κάνει υπέρβαση στο Champions League και στο Φάληρο επιχείρησαν να κάνουν ακόμα μία.

Τέλος, στάθηκε στη διαιτησία του Πορτογάλου Ζοάο Πινέιρο, χαρακτηρίζοντας τον ως «ασυμπάθηστο» και... ψυχάκια με τους γηπεδούχους, καθώς έχει πέντε «διπλά» στα τελευταία ματς που έχει διευθύνει στο Champions League.