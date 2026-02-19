Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό με αφορμή το χθεσινό του παιχνίδι.

Υπάρχουν κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο, που είναι κανόνες. Άπαξ και τους παραβείς, θα τιμωρηθείς.

Όταν τρως ένα γκολ, πρέπει να σηκώσεις ψηλά το κεφάλι. Να βρεις την ψυχολογία για να αντεπιτεθείς. Άμα δεν σηκώσεις κεφάλι, ο αντίπαλος θα σου καταφέρει κι άλλο πλήγμα. Και με δύο γκολ στην καμπούρα σου, θα το χάσεις το παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ βλέπουμε ότι σε καθόλου μικρό αριθμό δύσκολων αγώνων του, όταν δέχεται ένα γκολ, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Γι΄ αυτό και δέχεται κι άλλο η, και άλλα γκολ. Και βεβαίως χάνει.

Αν το χθεσινό, τα δύο γκολ της Μπάγερ Λέβερκουζεν, ήταν κάτι το μεμονωμένο, θα το προσπερνούσα, ως ένα κακό που έτυχε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας…

Τα παιχνίδια στα οποία γίνεται το ίδιο πράγμα δεν είναι λίγα…

Ολυμπιακός-Μπάγερ (0-2) το 0-1 στο 60’, το 0-2 στο 62’

Ολυμπιακός-Ρεάλ (3-4) το 1-1 η Ρεάλ στο 22΄, το 1-2 στο 24΄ και το 1-3 στο 29’

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (6-1) η Μπαρτσελόνα το 3-1 στο 68’, το 4-1 στο 74’, το 5-1 στο 76’, το 6-1 στο 79’

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (0-2) το 0-1 στο 7’, το 0-2 στο 15’

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (2-1) το 1-1 του ΠΑΟΚ στο 63’, το 2-1 του ΠΑΟΚ στο 75’

Να πεις τη μία φορά έπαιζες με 10 μέσα στη Βαρκελώνη, να πεις την άλλη έπαιζες με τον Εμπαπέ. Μα και με τη Λέβερκουζεν το ίδιο είναι, ακόμη και με τον ΠΑΟΚ δύο φορές το ίδιο είναι…Και δυστυχώς θα ήταν το ίδιο και με την ΑΕΚ, αν δεν ήταν ο Τζολάκης και το δοκάρι του στο 68’ μετά το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ στο 59’.

Εάν στα πιο δύσκολα παιχνίδια σου δεν μπορείς να σηκώνεις κεφάλι με το που τρως ένα γκολ, πόσα μπορείς να καταφέρεις μέσα σε μία σεζόν; Ήδη, και στα πέντε αυτά παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός έφαγε γρήγορα κι άλλο γκολ είχε πέντε ήττες. Κι έχει μπροστά του άλλα εφτά ντέρμπι και ένα παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ. θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα;

Είναι λογικό μία ομάδα που δουλεύεται τρεις σεζόν να μην μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτό το κομμάτι; Να την παίρνει τόσο αποκάτω; Και να το αποδεχθούμε έστω αυτό όταν παίζεις με ρεάλ, Μπαρτσελόνα, ακόμη και Λέβερκουζεν; Αλλά να γίνεται και κάθε φορά που παίζεις με τον ΠΑΟΚ; Και τυχαία να μην γίνεται και με την ΑΕΚ;

Το είχαμε καταλάβει αυτό το κουσούρι από την πρώτη στιγμή. Όταν στο πρώτο τρίμηνο του Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός έφαγε δύο γκολ από τη Μακάμπι τελ Αβίβ (1-4) στο 4’ και στο 9’, άλλα δύο από τον Παναθηναϊκό (1-3) στα οκτώ τελευταία λεπτά του α΄ ημιχρόνου και άλλα δύο από τη Φενέρμπαχτσε (3-2) στο 68’ και στο 74’.

Αλλά είπαμε ότι όσο δουλεύονταν η ομάδα με τον ίδιο προπονητή, θα το έφτιαχνε. Και όντως σε ολόκληρη την περσινή σεζόν έγινε, ας το πούμε έτσι, μόνο δύο φορές: στη Λιόν (ήττα 0-2 με γκολ στο 65΄και στο 71’) και στην Τούμπα (ήττα 1-2 με γκολ στο 5 και στο 11΄). Υπήρχε μία βελτίωση. Φέτος, και με το Τσάμπιονς Λιγκ και το άλλο επίπεδο στο οποίο παίζει η ομάδα, έχει γίνει ήδη πέντε φορές, όσες πέρυσι και πρόπερσι μαζί.

Αν συνεχιστεί έτσι, ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία τύχη να πάρει το πρωτάθλημα. Ειδικά από την στιγμή που με τον ΠΑΟΚ το έχει πάθει ήδη τρεις φορές-και έχει μπροστά του άλλα τρία παιχνίδια έως το τέλος της σεζόν. Δεν πρέπει στο Ρέντη να κάτσουν κάτω να αναλύσουν το θέμα και να το αντιμετωπίσουν;

Άσχετο: Αυτό με τον Ποντένσε να κάνει χθες σπριντ και να είναι πάντα δεύτερος μετά τον αντίπαλο στόπερ…Προσέξτε, στόπερ κι όχι ακραίο μπακ, που τα ακραία μπακ είναι πιο γρήγορα από τα στόπερ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στο ποδόσφαιρο ο θρίαμβος από την καταστροφή δεν είναι καθόλου μακριά. Ο Μπιανκόν χθες θα μπορούσε να είχε γίνει ο ήρωας του Ολυμπιακού στο 53΄ να έκανε το 1-0 και να άλλαζε όλο το παιχνίδι με εκείνη την κοντινή κεφαλιά από το καλοκτυπημένο κόρνερ του Μουζακίτη. Αλλά αστόχησε. Και μάλιστα πολύ.

Εφτά λεπτά μετά, δεν ήξερε πού πατούσε και τι έκανε στη φάση του πρώτου γκολ των Γερμανών. Λες και ήταν ένας στόπερ 20 ετών που δεν του είχε ξανατύχει φάση με αντίπαλο σέντερ φορ να υποδέχεται την μπάλα. Και το έκανε ακόμη χειρότερο δύο λεπτά μετά όταν ο ίδιος σέντερ φορ τον έβαλε στα δίκτυα στη φάση του δεύτερου γκολ.

Αυτή, όμως, είναι η διαφορά του απλά καλού στόπερ με τον καλό η, τον πολύ καλό στόπερ. Ο Μάντσα δεν μπορούσε να σταθεί κόντρα στον Άρη, τον Παναιτωλικό και τον Βόλο, ο Μπιανκόν δεν μπορεί, τις περισσότερες φορές να σταθεί, κόντρα στη Λέβερκουζεν και στον ΠΑΟΚ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍