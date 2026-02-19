Παναγιώτης Ρέτσος: Το ματωμένο λιοντάρι με το περιβραχιόνιο...
Με μπαταρισμένο σαγόνι, εννιά ράμματα και πόνο που μόνο αυτός γνωρίζει σε τι βαθμό ήταν. Και με όλα αυτά, στάθηκε στην κάμερα και είπε: «Είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Έκαναν δυο φάσεις και έβαλαν δύο γκολ. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση. Θα δουλέψουμε στις αδυναμίες και τα λάθη μας και θα πάμε για την πρόκριση».
Στο 33ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, το γήπεδο «πάγωσε». Η σύγκρουση του Πιρόλα με τον Ρέτσο ήταν σφοδρή και αμφότεροι έπεσαν στο έδαφος. Ο Ιταλός σε καλύτερη κατάσταση από τον συμπαίκτη του, ο οποίος σφάδαζε στο έδαφος την ίδια στιγμή που οι γιατροί προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία στο πιγούνι.
Ο Μπιανκόν με τον Καλογερόπουλο σηκώθηκαν για ζέσταμα καθώς ήταν ορατός ο κίνδυνος διπλής αλλαγής. Τελικά αυτό δεν συνέβη μέχρι το ημίχρονο, όταν ο Πιρόλα δεν γινόταν να συνεχίσει. Ο Ρέτσος βρέθηκε για μία στιγμή στο έδαφος ωστόσο με συνεχή νοήματα έκανε ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να γίνει αλλαγή.
Έβγαλε όλο το παιχνίδι. Μονομαχίες, κεφαλιές, τζαρτζαρίσματα και πίεση στα κόκκινα. Και όμως με εννιά ράμματα (!), καλυμμένο πιγούνι και πόνο, ο Έλληνας στόπερ ήταν από τους λίγους που ξεχώρισαν στο μεγάλο ραντεβού με τη Λεβερκούζεν για τα play offs του Champions League.
Το Gazzetta υποκλίνεται στον Έλληνα αμυντικό που μέσα σε δύο χρόνια μετέτρεψε τη... γιούχα στο απόλυτο standing ovation από τους οπαδούς της ομάδας όπου μεγάλωσε από μικρό παιδί και όπως αναφέρει το blog του Παναγιώτη Δαλαταριώφ, εικόνα εκείνου και του Πιρόλα πρέπει να καρφιτσωθεί στο Ρέντη.
Πριν τρία χρόνια όλοι τον γιούχαραν
Το καλοκαίρι του 2022 ο Παναγιώτης Ρέτσος επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από πέντε χρόνια πορείας στο εξωτερικό με σκοπό να αναγεννήσει την καριέρα του σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Βέβαια, η εξέλιξη αυτής της επανένωσης δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο.
Η σεζόν 2022/23 ήταν περίεργη για τον Ολυμπιακό και ο Ρέτσος έζησε μία από τις χειρότερες στιγμές της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Στο παιχνίδι με τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των play offs του πρωταθλήματος, ο Έλληνας στόπερ μπήκε ως αλλαγή στη θέση του τραυματία Μπα. Το σκορ ήταν 2-0 υπέρ των Πειραιωτών και τίποτα δεν έδειχνε ότι θα το... χαλούσε.
Εν τέλει ο Έλληνας στόπερ τα έκανε... μούσκεμα, οι «κίτρινοι» το γύρισαν και έφυγαν από το Φάληρο με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) βάζοντας ταφόπλακα στα όνειρα των Πειραιωτών για το πρωτάθλημα. Η εξέδρα έπεσε «πάνω» του και οι αποδοκιμασίες έδιναν και έπαιρναν προς το πρόσωπο του.
Στα υπόλοιπα οκτώ παιχνίδια, ο Έλληνας αμυντικός έμεινε τελείως εκτός αποστολής και όλα έδειχναν ότι η δεύτερη θητεία του στους Πειραιώτες θα έκλεινε άδοξα, μέχρι που βρήκε την εμπιστοσύνη που έψαχνε στο πρόσωπο του Ντιέγκο Μαρτίνεθ και του Αντόνιο Κορδόν, οι οποίοι τον διατήρησαν στο ρόστερ και του έδωσαν εκ νέου την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του.
Ένας εγωιστής που δεν έμαθε να το βάζει κάτω
Ο πατέρας του αρχηγού του Ολυμπιακού, Χρήστος Ρέτσος, είχε μιλήσει για τον γιο του στην εφημερίδα «ΦΩΣ» και είχε μοιραστεί κάποιες άγνωστες πτυχές της ζωής του γιου του αλλά και τη διαχείριση που είχε μετά από δύσκολες καταστάσεις.
Αρχικά στο χτύπημα στο κεφάλι που δέχθηκε στον τελικό του Conference League, παρότι ζαλιζόταν, συνέχισε να παίζει. «Έφαγε την κουτουλιά και ζαλιζόταν. Πήγε να σηκωθεί να συνεχίσει και ξαναέπεσε. Μου είπε ότι αισθανόταν πολύ άσχημα, έσβηνε. Όμως εκεί που έλεγε «σβήνω» και ετοιμάζανε αλλαγή, ξαφνικά πήρε δεύτερη αναπνοή! Τους είπε να μην κάνουν αλλαγή, ήθελε να συνεχίσει στον Τελικό. Και τα κατάφερε», είχε μοιραστεί ο μπαμπάς του.
Κάπως έτσι έγινε και κόντρα στη Λεβερκούζεν και κάθε φορά που είχε έναν τραυματισμό στον Ολυμπιακό. Πάντα φερόταν με επαγγελματισμό και... έτρεχε να προλάβει να αγωνιστεί. Ακόμα και στα λάθη του, ο Ρέτσος δεν φαινόταν να επηρεάζεται από τίποτα. Όσο τραγικό και αν ήταν, ο ίδιος συνέχιζε πάντα στο ίδιο τέμπο στους αγώνες.
Ο μπαμπάς του είχε παραδεχθεί: «Ήταν πολύ ανταγωνιστικό παιδάκι. Του δώσαμε αρχές, ποτέ δεν ενοχλούσε άλλα παιδιά, όμως ήταν εγωιστής με την καλή έννοια. Τώρα στον Τελικό ήταν βουρκωμένος στις δηλώσεις, ήθελε να κλάψει αλλά δεν τον άφησε ο εγωισμός του να σπάσει να τον δει ο κόσμος να κλαίει. Τον ρώτησα και μου το είπε. Θα σου θυμίσω ένα περιστατικό.
Πέρσι με τον Άρη στο λάθος που έκανε. Έχεις ξαναδεί παίκτη να πηγαίνει μόνος του στον κόσμο να ζητήσει συγνώμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο; Δεν κρύβεται. Μπορεί να τρέξει να καλύψει το κενό συμπαίκτη παίρνοντας το ρίσκο και να πληρώσει εκείνος... Αν δεις τις μετρήσεις, έχει πολλά κοψίματα στους αγώνες. Όλοι όμως στέκονται στο ένα λάθος».
Ουκ ολίγες στιγμές έχει βγει στις κάμερες και δείχνει... σκασμένος για ένα αποτέλεσμα, άλλες είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Αυθόρμητος αλλά ποτέ προκλητικός ή με λόγια που συζητιούνται. Η εικόνα του μετά τον αγώνα με την Μπόντο Γκλιμτ όπου ο Ολυμπιακός είχε να ανατρέψει το βαρύ 3-0 του πρώτου αγώνα, τα λέει όλα.
Ήταν βουρκωμένος που δεν τα κατάφερε η ομάδα του. Όχι για τον αποκλεισμό αλλά το γεγονός ότι δεν ήρθε το κατάλληλο αποτέλεσμα μετά από τέτοια εμφάνιση.
Η σοβαρότητα του τραυματισμού και οι εντυπωσιακοί αριθμοί του μετά τη σύγκρουση με τον Πιρόλα
Πάμε τώρα στο παιχνίδι του Παναγιώτη Ρέτσου κόντρα στη Λεβερκούζεν. Στο 33ο λεπτό όλοι «πάγωσαν». Η σύγκρουσή του με τον Πιρόλα είναι σφοδρή και αμφότεροι πέφτουν με αίματα στο πρόσωπο στο έδαφος. Ο Ιταλός στόπερ δείχνει σε καλύτερη κατάσταση από τον Έλληνα αμυντικό, ο οποίος σπαρταράει από πόνο.
Οι εικόνες τη στιγμή που είναι από πάνω του ο Χρήστος Θέος είναι αποκαρδιωτικές, με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να είναι γεμάτος αίματα, να έχει χτυπήσει άσχημα στο πιγούνι του και να χτυπιέται από τον πόνο, δείχνοντας ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο ματς.
Εν τέλει, με ματωμένη φανέλα ήταν έτοιμος να ξαναμπεί στο ματς. Κατά τη διάρκεια του αγώνα έπεσε κάτω και φαινόταν και πάλι ότι δεν θα συνεχίσει. Παρότι ο Μεντιλίμπαρ έκανε νόημα για να γίνει η αλλαγή, εν τέλει ο ίδιος ζήτησε να συνεχίσει. Το καθολικό χειροκρότημα από την εξέδρα ήταν η δική του επιβράβευση.
Μία με τραυμαπλάστ, μία με γάζες, μία με μπαταρισμένο όλο το πιγούνι και με εννιά (!) ράμματα. Ο Ρέτσος ήταν πραγματικός αρχηγός. Ηγέτης. Χωρίς να έχει δίπλα του τον παρτενέρ του (Πιρόλα) και με τη Λεβερκούζεν να πιέζει όλο και περισσότερο για να βρει το γκολ. Οι αριθμοί του ήταν εντυπωσιακοί στο διάστημα μετά τον τραυματισμό του.
Σε 73 λεπτά αγώνα που ακολούθησαν, είχε 12 ανακτήσεις της μπάλας (!) και σχεδόν το απόλυτο στην κυκλοφορία της μπάλας καθώς μοίρασε 36 στις 38 πάσες και 2/2 μεγάλες μπαλιές, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνιση του. Θύμισαν τα λόγια του προέδρου του ΠΣΑΠΠ, Γιώργου Μπάντη πριν από λίγες μέρες που είχαν γραφτεί για τον Τάσο Μπακασέτα, όμως κουμπώνουν άριστα και στον Έλληνα στόπερ.
«Ηγέτες δεν είναι εκείνοι που δεν νιώθουν φόβο, αλλά εκείνοι που τον νικούν. Αληθινοί, πραγματικοί ηγέτες που παλεύουν σε αντίξοες συνθήκες, δεν απογοητεύονται, δεν κατηγορούν τους άλλους, αναλαμβάνουν την ευθύνη και μπαίνουν μπροστά για όλους».