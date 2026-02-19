Ο πατέρας του αρχηγού του Ολυμπιακού, Χρήστος Ρέτσος, είχε μιλήσει για τον γιο του στην εφημερίδα « ΦΩΣ » και είχε μοιραστεί κάποιες άγνωστες πτυχές της ζωής του γιου του αλλά και τη διαχείριση που είχε μετά από δύσκολες καταστάσεις.

Αρχικά στο χτύπημα στο κεφάλι που δέχθηκε στον τελικό του Conference League, παρότι ζαλιζόταν, συνέχισε να παίζει. «Έφαγε την κουτουλιά και ζαλιζόταν. Πήγε να σηκωθεί να συνεχίσει και ξαναέπεσε. Μου είπε ότι αισθανόταν πολύ άσχημα, έσβηνε. Όμως εκεί που έλεγε «σβήνω» και ετοιμάζανε αλλαγή, ξαφνικά πήρε δεύτερη αναπνοή! Τους είπε να μην κάνουν αλλαγή, ήθελε να συνεχίσει στον Τελικό. Και τα κατάφερε», είχε μοιραστεί ο μπαμπάς του.

Κάπως έτσι έγινε και κόντρα στη Λεβερκούζεν και κάθε φορά που είχε έναν τραυματισμό στον Ολυμπιακό. Πάντα φερόταν με επαγγελματισμό και... έτρεχε να προλάβει να αγωνιστεί. Ακόμα και στα λάθη του, ο Ρέτσος δεν φαινόταν να επηρεάζεται από τίποτα. Όσο τραγικό και αν ήταν, ο ίδιος συνέχιζε πάντα στο ίδιο τέμπο στους αγώνες.

Ο μπαμπάς του είχε παραδεχθεί: «Ήταν πολύ ανταγωνιστικό παιδάκι. Του δώσαμε αρχές, ποτέ δεν ενοχλούσε άλλα παιδιά, όμως ήταν εγωιστής με την καλή έννοια. Τώρα στον Τελικό ήταν βουρκωμένος στις δηλώσεις, ήθελε να κλάψει αλλά δεν τον άφησε ο εγωισμός του να σπάσει να τον δει ο κόσμος να κλαίει. Τον ρώτησα και μου το είπε. Θα σου θυμίσω ένα περιστατικό.

Πέρσι με τον Άρη στο λάθος που έκανε. Έχεις ξαναδεί παίκτη να πηγαίνει μόνος του στον κόσμο να ζητήσει συγνώμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο; Δεν κρύβεται. Μπορεί να τρέξει να καλύψει το κενό συμπαίκτη παίρνοντας το ρίσκο και να πληρώσει εκείνος... Αν δεις τις μετρήσεις, έχει πολλά κοψίματα στους αγώνες. Όλοι όμως στέκονται στο ένα λάθος».

Ουκ ολίγες στιγμές έχει βγει στις κάμερες και δείχνει... σκασμένος για ένα αποτέλεσμα, άλλες είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Αυθόρμητος αλλά ποτέ προκλητικός ή με λόγια που συζητιούνται. Η εικόνα του μετά τον αγώνα με την Μπόντο Γκλιμτ όπου ο Ολυμπιακός είχε να ανατρέψει το βαρύ 3-0 του πρώτου αγώνα, τα λέει όλα.

Ήταν βουρκωμένος που δεν τα κατάφερε η ομάδα του. Όχι για τον αποκλεισμό αλλά το γεγονός ότι δεν ήρθε το κατάλληλο αποτέλεσμα μετά από τέτοια εμφάνιση.