Από τις ύβρεις του Πρεστιάνι μέχρι το κρεμασμένο ομοίωμά του σε γέφυρα της Μαδρίτης, μερικές από τις σοβαρότερες ρατσιστικές επιθέσεις που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει ο Βινίσιους.

Η διακοπή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ντα Λουζ», λόγω της ρατσιστικής επίθεσης στον Βινίσιους ήταν άλλη μία πράξη ενός επαναλαμβανόμενου δράματος για τον Βραζιλιάνο. Στα 25 του χρόνια, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο σύμβολο κατά των διακρίσεων στο ποδόσφαιρο, έχοντας κληθεί πάμπολες φορές να πάρει θέση δημόσια για τα απαράδεκτα σχόλια που δέχεται εδώ και χρόνια στα γήπεδα.

Το πρόσφατο επεισόδιο στη Λισαβόνα, με την καταγγελία του για ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, την οποία επιβεβαίωσε ο Κιλιάν Μπαπέ, άνοιξε νέα συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Η αντίδραση δε του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος ουσιαστικά επέρριψε την ευθύνη στον Βινίσιους για τον τρόπο που πανηγύρισε το γκολ του, έκανε τα πράγματα χειρότερα.

Ο Βραζιλιάνος από τότε που έχει ξεκινήσει να παίζει για τη Ρεάλ έχει έρθει αντιμέτωπος με 20 αντίστοιχες επιθέσεις! Ξεκινώντας από το clasico του 2021 στο Καμπ Νου, όπου οι αρχές δήλωσαν αδυναμία ταυτοποίησης των δραστών, μέχρι τη Μαγιόρκα το 2022, όπου οι ιαχές που παρέπεμπαν σε πίθηκο θεωρήθηκαν «ασήμαντες» και δεν επέσυραν ποινές.

Η ρητορική μίσους απέναντι στον Βίνι πέρασε και στα τηλεοπτικά πλατό, με τον ατζέντη Πέδρο Μπράβο να τον καλεί να «σταματήσει να κάνει τον πίθηκο», ενώ τον Ιανουάριο του 2023 η κατάσταση ξέφυγε εντελώς, όταν ένα ομοίωμα του παίκτη βρέθηκε κρεμασμένο από γέφυρα στη Μαδρίτη.

Atlético Madrid's neo-nazi ultra group have hung a doll representing Vinicius from a bridge near Real Madrid's training facilities ahead of tonight's Madrid derby. pic.twitter.com/CBfa3W6tdv January 26, 2023

Το Μάιο του 2023 στο «Μεστάγια» ο Βινίσιους άκουσε αντίστοιχες ύβρεις τις οποίες δεν αγνόησε όσο έπαιζε. Αντίθετα υπέδειξε στον διαιτητή τους ενόχους που βρίσκονταν στην εξέδρα. Η κίνησή του αυτή οδήγησε στην πρώτη ιστορική καταδίκη στην Ισπανία με οκτώ μήνες φυλάκιση για τρεις οπαδούς της Βαλένθια. Παρόλα αυτά, η στοχοποίησή του συνεχίστηκε. Άκουσε συνθήματα «Βινίσιους, πέθανε» στην Παμπλόνα, ρατσιστικές ιαχές έξω από το γήπεδο της Ατλέτικο πριν από ματς με την Ίντερ, σε έναν αγώνα όπου ο ίδιος δεν έπαιζε καν!

Three fans have been sentenced to eight months in prison, and banned from stadiums for two years, over the racist abuse Vinicius Junior faced at Mestalla in May 2023.



LALIGA say the ruling is the first of its kind in Spain. pic.twitter.com/RUZkGkWK27 June 10, 2024

Πολύ πρόσφατα, ο διαιτητής Σάντσεθ Μαρτίνεθ διέκοψε και αγώνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ λόγω ξενοφοβικών συνθημάτων απέναντι στο πρόσωπό του, ενώ τον περασμένο μήνα, στο ντεμπούτο του Αρμπελόα, οπαδοί της Αλμπαθέτε επιτέθηκαν ξανά στον Βραζιλιάνο στολίζοντάς τον με διάφορα... κοσμιτικά επίθετα.

Ο Βινίσιους, έχοντας δικαιωθεί σε αρκετές υποθέσεις, όπως αυτή των τεσσάρων ατόμων για την online εκστρατεία μίσους τον Σεπτέμβριο του 2024, κάθε φορά που έρχεται αντιμέτωπος με τα περιστατικά αυτά τα καταγγέλλει δημόσια. Ο ίδιος έχει τύχει να λύγίσει και σε συνέντευξη Τύπου όπου είχε ερωτηθεί για αυτό το κύμα ρατσιστικών επιθέσεων σε βάρος του, λέγοντας ότι νιώθει χρέος να υπερασπίζεται κάθε φορά τον εαυτό του ως παράδειγμα για τα παιδιά που τον έχουν πρότυτπο.