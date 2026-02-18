Ο Τζανλούκα Πρεστιάνι προσπάθησε να δικαιλογήσει την υβριστική επίθεση στον Βινίσιους, με τον Αργεντίνο να υποστηρίζει ότι δεν είναι ρατσιστής, αλλά...ομοφοβικός.

Η χθεσινή νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στη Λισαβόνα απέναντι στην Μπενφίκα (0-1) για τον πρώτο αγώνα των Play-offs του Champions League, «σημαδεύτηκε» από ένα άσχημο περιστατικό που έλαβε χώρα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα ο Βινίσιους βρήκε δίχτυα στο 50ο λεπτό του παιχνιδιού και το πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στην εξέδρα του «Ντα Λουζ», προκαλώντας...το χάος.

Αναλυτικότερα, ο Βραζιλιάνος ενεπλάκη σε διαπληκτισμό με ορισμένους παίκτες των Πορτογάλων, με την λεκτική αψιμαχία ωστόσο με τον Πρεστιάνι να ξεφεύγει. Ο σκόρερ του παιχνιδιού τότε προσέγγισε τον διαιτητή και τον ενημέρωσε για μια ατάκα του Αργεντίνου, η οποία οδήγησε τον ρέφερι να ενεργοποιεί το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο και να διακόψει τον αγώνα για περίπου δέκα λεπτά.

Όπως αποκάλυψε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο Τσουαμενί, ο νεαρός εξτρέμ φαίνεται να αποκάλεσε τον Βινίσιους μαϊμού, αν και μετά το αρνήθηκε λέγοντας πως δεν τον είπε μαϊμού η οποιοδήποτε άλλο ρατσιστικό επίθετο αλλά αδερφή, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ρατσιστής, αλλά ομοφοβικός.

«Ο Βίνι μας είπε ότι ο τύπος τον αποκάλεσε μαϊμού ενώ κάλυπτε το πρόσωπό του με την μπλούζα του. Ο τύπος μετά είπε ότι είχε πει «αδερφή» ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει», σημείωσε ο Γάλλος μέσος.

“Vini nos ha dicho que el chico le dijo ‘mono’ tapándose la camiseta.



El chico luego ha dicho que le dijo ‘maricón’ o algo así… da igual.

Eso no puede pasar”.



Aurélien Tchouaméni 🗣️🇫🇷 #Champions pic.twitter.com/qLoppC3geZ — ERROR TÁCTICO (@Errortactico_) February 17, 2026

Ο έτερος Γάλλος της βασίλισσας, Κίλιαν Μπαπέ, στην συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, είπε ότι άκουσε τον παίκτη της Μπενφίκα να αποκαλέι «πέντε φορές μαϊμού τον Βινίσιους» και υποστήριξε, πως εξαιτίας των πράξεων του, θα έπρεπε να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο ίδιος ο Πρεστιάνι, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση του, δήλωσε πως δεν απύηθυνε καμία ρατσιστική προσβολή προς τον Βινίσιους, τόνιζοντας μάλιστα πως μάλλον ο Βραζιλιάνος θα παράκουσε

«Θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν απηύθυνα ρατσιστικές προσβολές στον Βίνι Τζούνιορ, ο οποίος δυστυχώς παρερμήνευσε αυτά που νόμιζε ότι άκουσε. Ποτέ δεν ήμουν ρατσιστής με κανέναν και μετανιώνω για τις απειλές που έλαβα από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης».