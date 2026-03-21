Ή Marca με άρθρο της αποθεώνει τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος επιστρέφει στη Μαδρίτη μετά τη θητεία του στη Ρεάλ ως «Θεός» για την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έκλεισε θέση για τα προημιτελικά του Conference League με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο, πράγμα που σημαίνει πως ο Λούκα Γιόβιτς θα παίξει ξανά στη Μαδρίτη, την πόλη στην οποία έμεινε ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ.

Πίσω στο 2019 η «βασίλισσα» τον είχε αποκτήσει από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης έναντι 63 εκατ. ευρώ, μια από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην έως τότε ιστορία του συλλόγου. Αν και δεν έπιασε τα στάνταρ που περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας, έμεινε στο υψηλό επίπεδο, με θητεία σε Μίλαν και Φιορεντίνα μεταξύ άλλων.

Πλέον, ο Σέρβος στράικερ ανήκει στο δυναμικό της Ένωσης και με 19 γκολ (συν 2 ασίστ) σε 36 αγώνες την οδηγεί στην κορυφή της Stoiximan Superleague και στην οκτάδα του Conference, με τη Marca να τον αποθεώνει σε κείμενό της με τίτλο «Ο Γιόβιτς επιστρέφει στη Μαδρίτη, αναβαθμισμένος στον ''Όλυμπο των θεών''».

Το ισπανικό μέσο στη συνέχεια αναφέρει λόγια του 28χρονου στη Mozzart Sport, ενώ γράφει αναλυτικά και τα νούμερά του την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, χαρακτηρίζοντάς τα τρομακτικά.

«Τα νούμερά του είναι τρομακτικά: διανύει την καλύτερη σεζόν του από το 2018-19, τη χρονιά που του χάρισε τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε, ο Σέρβος, παίζοντας για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σημείωσε 27 γκολ (17 στο πρωτάθλημα) σε 48 αγώνες. Έκτοτε, το καλύτερο ρεκόρ του ήταν τα 13 γκολ που πέτυχε για τη Φιορεντίνα - έξι στο πρωτάθλημα. Στην ελληνική Super League, μόνο ο Ελ Καάμπι (18) είναι μπροστά του στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ».