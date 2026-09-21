Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, Μίλτον Βιέρα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Μία σπουδαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου της δεκαετίας του '70 δεν ζει πια ανάμεσά μας, με τον Μίλτον Βιέρα να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ο Τορνίγιο, όπως ήταν το παρατσούκλι του στη Νότια Αμερική, είχε αγωνιστεί πέντε φορές με την εθνική ομάδας της Ουρουγουάης, ενώ έπαιξε σε Νασιονάλ, Μπόκα Τζούνιορς και Πενιαρόλ, πριν έρθει στην Ελλάδα το 1972 για να γίνει μέλος του Ολυμπιακού.

Στον Πειραιά έμεινε για πέντε χρόνια, πριν πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ, όπου έπαιξε μεταξύ 1977 και 1979. Στη χώρα μας, ο Βιέρα κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα, τρία με τους Ερυθρόλευκους και δύο με την Ένωση, καθώς και δύο Κύπελλα με τους Πειραιώτες και ένα με τους Κιτρινόμαυρους. Πρωταθλητής είχε στεφθεί και στην πατρίδα του με τη φανέλα της Νασιονάλ, το 1963 και το 1966.

Για την ώρα, τα αίτια του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή δεν έχουν γίνει γνωστά, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να τον αποχαιρετά μέσω social media με το ακόλουθο μήνυμα: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.



Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

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